Beatles | Paul McCartney | “Lennon mi ha fatto un solo complimento Quando scrissi il suo

(Di sabato 29 settembre 2018) Here, There and Everywhere è un brano deiche ascoltato con la prima luce d’autunno rende il posto dove uno si trova, qualunque sia, più bello e luminoso. Una magia. Per i fan dei Fab Four non è difficile capire se questa canzone si stata scritta da Lennon o dae, una volta tanto, “non ci sono questioni a proposito della composizione nemmeno tra i due: lo stesso John dichiarò che era “completamente di”, aggiungendo, in vena di gentilezze, che era “una delle sue canzoni preferite dei“. Questo quanto si legge ne Il Libro Bianco dei, una specie di Bibbia per chi ama i quattro di Liverpool. E oggi, a distanza di tempo, è proprioa confermare che nona Lennon piaceva molto quel brano ma che è stata l’unica volta in cui il compagno gli haun. Ospite del programma televisivo 60 ...