Basket | Supercoppa | Milano a caccia del tris nella manifestazione

Basket - Supercoppa Italiana 2018 : Torino prima finalista - battuta Trento in modo convincente : La Fiat Torino è in finale della Supercoppa Italiana 2018. La formazione allenata da Larry Brown centra la prima vittoria ufficiale della stagione superando per 81-72 la Dolomiti Energia Trento. L’incontro non è praticamente mai stato in discussione, con la Fiat che l’ha tenuto sempre in mano e la squadra allenata da Maurizio Buscaglia che non ha mai saputo davvero trovare la chiave per poterla girare. Torino ha avuto tantissimo dai ...

Basket - Supercoppa italiana 2018 : domani si gioca. Le dichiarazioni dei protagonisti : domani, alle ore 18, sarà alzata la prima palla a due agonistica della stagione 2018-19: succederà quando Torino e Trento metteranno piede in campo per la prima semifinale della Supercoppa italiana 2018, alle ore 18. Saranno seguite, le due squadre, da Milano e Brescia, che debutterà all’interno del nuovo PalaLeonessa. Molti dei protagonisti hanno rilasciato dichiarazioni quest’oggi. Simone Pianigiani, che questo trofeo lo detiene, ...

Basket femminile - Supercoppa italiana 2018 : quando si gioca? Data - programma - orari e tv : Sta per avere inizio la stagione del Basket femminile italiano: l’annata 2018-19 regalerà molti motivi di riflessione in un campionato che, per la prima volta da molti anni, regala un’incertezza reale (anche se non va dimenticato che molti degli ultimi hanno vissuto combattutissime finali scudetto). Prima, però, c’è da portare a compimento il prologo ideale della nuova annata: la Supercoppa italiana: al PalaRomare, il Famila ...

Basket - a Brescia si assegna la Supercoppa : Milano grande favorita : ROMA - E' come un appuntamento al buio, non sai cosa aspettarti. La Supercoppa di Brescia, che nel fine settimana nel nuovo PalaLeonessa aprirà la stagione del Basket, è una sorta di salto nel vuoto ...

Basket femminile - Supercoppa 2018 : Schio punta al decimo titolo - Lucca cerca una prima volta : La stagione del Basket femminile italiano entra nel vivo. A Schio si assegna il primo trofeo dell’anno, la Supercoppa Italiana 2018 e che vede sfidarsi i padroni di casa del Famila e il Gesam Gas&Luce Lucca. Si tratta del remake della finale di Coppa Italia quando ad imporsi furono le venete, che poi si sono anche laureate Campionesse d’Italia. Schio punta alla conquista della sua ottava Supercoppa consecutiva (9 in totale); ...

