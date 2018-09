Basket | Supercoppa 2018 | Milano e Torino sul velluto | sarà sfida in finale

Basket - Supercoppa Italiana 2018 : Torino prima finalista - battuta Trento in modo convincente : La Fiat Torino è in finale della Supercoppa Italiana 2018. La formazione allenata da Larry Brown centra la prima vittoria ufficiale della stagione superando per 81-72 la Dolomiti Energia Trento. L’incontro non è praticamente mai stato in discussione, con la Fiat che l’ha tenuto sempre in mano e la squadra allenata da Maurizio Buscaglia che non ha mai saputo davvero trovare la chiave per poterla girare. Torino ha avuto tantissimo dai ...