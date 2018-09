Basket | Milano raggiunge Torino in finale di Supercoppa | Nedovic annichilisce Brescia

Basket - Supercoppa Italiana 2018 : Nedovic schianta Brescia - Milano vola in finale contro Torino : L’Olimpia Milano è la seconda finalista della Supercoppa Italiana 2018. La squadra di Simone Piangiani ha sconfitto la Germani Basket Brescia per 81-59 e domani affronterà la Fiat Torino, che nel pomeriggio aveva battuto la Dolomiti Energia Trentino. Mattatore della serata Nemanja Nedovic, che bagna il suo esordio ufficiale con la nuova maglia con una prestazione da 23 punti e con 6/8 da tre punti (record nella manifestazione eguagliato). ...

Basket - Supercoppa Italiana 2018 : Nedovic schianta Brescia e Milano vola in finale : L’Olimpia Milano è la seconda finalista della Supercoppa Italiana 2018. La squadra di Simone Piangiani ha sconfitto la Germani Basket Brescia per 81-59 e domani affronterà la Fiat Torino, che nel pomeriggio aveva battuto la Dolomiti Energia Trentino. Mattatore della serata Nemanja Nedovic, che bagna il suo esordio ufficiale con la nuova maglia con una prestazione da 23 punti e con 6/8 da tre punti (record nella manifestazione eguagliato). ...

Basket - Supercoppa : Milano a caccia del tris nella manifestazione : La ricerca delle perfezione ruota attorno al numero perfetto. Il «tre» per i pitagorici e pure per la Milano campione d'Italia suggestionata dall'idea del filotto. nella Supercoppa che oggi apre la ...

Basket - a Brescia si assegna la Supercoppa : Milano grande favorita : ROMA - E' come un appuntamento al buio, non sai cosa aspettarti. La Supercoppa di Brescia, che nel fine settimana nel nuovo PalaLeonessa aprirà la stagione del Basket, è una sorta di salto nel vuoto ...

Basket - Supercoppa Italiana 2018 : semifinale Milano-Brescia. Programma - orario e tv : Domani il Basket italiano assegnerà il primo trofeo della sua stagione. A Brescia sabato 29 e domenica 30 Settembre si gioca la Supercoppa Italiana 2018. In campo quattro squadre: AX Armani Exchange Milano, Dolomiti Energia Trentino, Fiat Torino e Germani Basket Brescia. Grande attesa per la seconda semifinale della manifestazione che metterà di fronte i Campioni d’Italia in carica dell’Olimpia Milano e i padroni di casa della ...

Basket - Supercoppa Italiana 2018 : le quattro partecipanti ai raggi X. Milano sfida Trento - Torino e Brescia : Nel weekend si assegna il primo trofeo dell’anno del Basket italiao. A Brescia sabato 29 e domenica 30 Settembre si disputa la Supercoppa Italiana 2018. In campo quattro squadre: AX Armani Exchange Milano, Dolomiti Energia Trentino, Fiat Torino e Germani Basket Brescia. Andiamo ad analizzare le contendenti. A|X ARMANI EXCHANGE Milano: è la squadra favorita. I campioni d’Italia puntano alla loro terza Supercoppa consecutiva. Questa ...

