Barcellona | aria di crisi | altro stop inatteso | pareggio contro l’Athletic Bilbao

Barcellona : assalta commissariato di polizia urlando "Allahu Akbar" : Un uomo armato di coltello ha assalta to un commissariato di polizia alla periferia di Barcellona . Secondo quanto riferiscono le cronache locali, l’uomo, un 29enne di origini algerine, ha fatto irruzione alla reception urlando "Allahu Akbar", ma gli agenti presenti non gli hanno dato scampo freddandolo. L’episodio è avvenuto intorno alle 6 del mattino presso il commissariato di Cornellà de Llobregat. Stando a quanto riferiscono fonti della ...

Probabili formazioni / Milan Barcellona : Rafinha - aria di derby. Quote e ultime novità live : Probabili formazioni Milan Barcellona: Quote e le ultime novità live sugli schieramenti in campo a Santa Clara per la sfida amichevole per la International Champions cup 2018.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 19:48:00 GMT)