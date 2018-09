Barcellona | a un anno dal referendum sull’Indipendenza della Catalogna ancora scontri tra

Barcellona sconfitto - il Leganes accusa i blaugrana : 'Non sanno perdere' : Una sconfitta inattesa, un ko difficile da prevedere viste le formazioni scese in campo. Leganes da un lato e Barcellona dall'altro, nessuna vittoria in campionato per i padroni di casa e zero ...

ELMS - Svelato il calendario del prossimo anno - torna Barcellona : «L'European Le Mans Series ha sempre offerto il meglio delle gare di durata con team e piloti di prim'ordine in competizione su alcuni dei circuiti più importanti del mondo» " ha dichiarato Pierre ...

Centinaia di migliaia di persone a Barcellona hanno manifestato per chiedere l’indipendenza della Catalogna : Oggi a Barcellona c’è stata una grande manifestazione, a cui hanno partecipato secondo i giornali “Centinaia di migliaia di persone”, per chiedere l’indipendenza dalla Spagna della Catalogna, comunità autonoma nord-orientale della Spagna. La manifestazione è stata organizzata in occasione delle The post Centinaia di migliaia di persone a Barcellona hanno manifestato per chiedere l’indipendenza della Catalogna ...

Girona e Barcellona danno il via libera per giocare a Miami : I due club e la Liga hanno fatto richiesta alla Federazione spagnola di poter disputare l'incontro tra le due squadre negli Stati Uniti, a Miami. L'articolo Girona e Barcellona danno il via libera per giocare a Miami è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Barcellona e Girona danno il via libera : la Liga si “sposta” a Miami? : Barcellona e Girona hanno detto sì alla proposta di giocare una gara del campionato spagnolo in quel di Miami Barcellona e Girona hanno dato il via libera per giocare a Miami una partita del campionato di calcio spagnolo, secondo un comunicato rilasciato oggi dalla Liga spagnola. Ora manca solo l’autorizzazione della Federcalcio spagnola (RFEF) per trasformare in realtà la prima partita della Liga fuori dal paese. Barcellona, Girona ...

Barcellona - la classe 1987 di Messi e Piqué : che fine hanno fatto gli altri? : Riconosciuta come una delle migliori formazioni U-15 di sempre, il Barcellona dei talenti nati nel 1987 schierava futuri campioni come Messi e Piqué oltre a Fàbregas. Una carriera meno fortunata per ...

GIRONE JUVENTUS / Sorteggio Champions League 2019 - gli avversari : l'anno scorso fu il Barcellona... : La JUVENTUS affronta il GIRONE di Champions League per il settimo anno consecutivo, e nel Sorteggio di Montecarlo sta per scoprire gli avversari contro cui dovrà giocare nella sua prima fase(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 12:41:00 GMT)

Barcellona - rintracciati i due 20enni italiani scomparsi : 'Stanno bene' : "Ringrazio tutti, Christian e Loren stanno bene. Appena saremo a casa, vi aggiornerò", così Giovanna D'Aiello, la mamma di Christian Smeragliuolo, il 20enne di Busto Arsizio, Varese, che da Ferragosto ...

Barcellona si ferma a un anno attentati : 15.25 Commemorazione per ricordare le vittime degli attentati di un anno fa a Barcellona e a Cambrils. Dopo la cerimonia in Plaza Catalunya, in molti si sono ritrovati sulla Rambla per tributi spontanei alle vittime. Re Felipe VI,per il quale gli indipentisti avevano esposto uno striscione di "non benvenuto" nei Paesi catalani, ha salutato i familiari delle vittime uno a uno e durante il suo passaggio è stato più volte acclamato al grido di ...

Attentato sulle Ramblas - Barcellona piange le vittime 1 anno dopo/ Attacchi al Re di Spagna : “non è benvenuto” : Attentato a Barcellona, un anno dopo sulla Ramblas si piangono le vittime: ultime notizie, il Re di Spagna contestato in Catalogna «non sei il benvenuto». La cerimonia(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 14:38:00 GMT)

Marta - un anno dopo Barcellona. Solidarietà per dare un senso alla tragedia : 17 agosto 2017, attentato di Barcellona. Marta Scomazzon, vicentina, è una dei sopravvissuti. Un miracolo "a metà", perché su quella Rambla la ventiduenne perde il fidanzato Luca Russo. Un anno dopo la ragazza cerca di dare un senso all'immane tragedia attraverso la Solidarietà: "Vorrei che da questo dramma ne uscisse qualcosa di buono e migliore, per tutti".Continua a leggere

Re a Barcellona a un anno da attentato : ANSA, - ROMA, 17 AGO - Il re spagnolo Felipe VI e la moglie donna Letizia sono arrivati a Plaza Catalunya, a Barcellona, per la commemorazione del primo anniversario degli attentati di Barcellona e ...

Barcellona si ferma un anno dopo l'attentato : Il re spagnolo Felipe VI e la moglie donna Letizia sono arrivati a Plaza Catalunya, a Barcellona, per la commemorazione del primo anniversario degli attentati di Barcellona e Cambrils in cui persero ...

L'attentato al cuore di Barcellona : un anno fa l'attacco alla Rambla - : Il 17 agosto 2017 un 22enne alla guida di un furgone si è scagliato contro la folla sulla via principale della città catalana. In totale sono morte 16 persone. Tutti i membri della cellula jihadista ...