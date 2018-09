Bambina di 5 anni cade dal balcone a Vittoria | ricoverata a Catania

Pretoria - Bambina di 6 anni stuprata nel bagno di un ristorante : Una orribile storia di violenza ai danni una bambina di soli 6 anni viene da Pretoria, la capitale amministrativa del Sudafrica. Lo scorso sabato, infatti, la piccola è stata vittima di un stupro nel ...

Ibrahimovic 'incantato' : l'inno della Bambina di 7 anni lo lascia senza parole : "Sei tu l'MVP della partita" . L'investitura arriva addirittura da Zlatan Ibrahimovic che al termine dell'ultimo match allo StubHub Center con i Los Angeles Galaxy ha voluto rendere omaggio così sul ...

Accusato di aver molestato una Bambina - prete di 38 anni si uccide in chiesa : Una donna si era rivolta all'arcivescovo di Rouen, denunciando atti osceni e violenze sulla figlia minorenne. Ma niente era stato comunicato alla polizia.Continua a leggere

Calenzano - prete che molestò Bambina di 10 anni vive vicino a una scuola materna. Abitanti : “Devono sbatterlo in carcere” : A Fabbriche di Casabasciana tutti conoscono la storia di don Paolo Glaentzer, eppure nessuno sa precisamente dove stia. Ma non è difficile arrivarci: la piccola frazione di 146 Abitanti a pochi chilometri da Bagni di Lucca è un insieme di stradine laterali alla statale Brennero che porta alle montagne dell’Abetone (Pistoia) e la villetta dove abita l’ex prete di Calenzano, arrestato a fine luglio per aver molestato una bambina di 10 anni, si ...

Carpendolo - precipita dal terzo piano : grave Bambina di 4 anni/ Ultime notizie Brescia : era sola in casa : Carpendolo, precipita dal terzo piano: grave bambina di 4 anni. Ultime notizie Brescia: la piccola era sola in casa, la madre era uscita per accompagnare l'altro figlio a scuola(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 15:48:00 GMT)

Uomo tenta di rapire Bambina di 10 anni : salvata dal suo cane : E' accaduto negli Stati Uniti: l'animale si è scagliato contro il malvivente e l'ha messo in fuga.Continua a leggere

Partorisce ma «la Bambina è morta» - mamma la ritrova 45 anni dopo : «Mi avevano ingannata» : Una storia decisamente incredibile e con un lieto fine, anche se nessuno potrà restituire ad un'intera famiglia il tempo perduto. Anche perché, nel caso specifico, non si tratta di...

Camminava sulla ciclabile : vigili multano una Bambina di 5 anni : Scappata al controllo dei genitori, la piccola era stata investita da un monopattino. All'arrivo dei vigili l'inaspettata...

Thylane Blondeau - la Bambina più bella del mondo/ Oggi ha 17 anni e lancia la sua griffe Heaven May Clothing : Thylane Blondeau ha iniziato a sfilare per le passerelle più importanti a soli 4 anni, subito venne dichiarata la bambina più bella del mondo. Oggi ha 17 anni e lancia la sua griffe di abiti(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 22:02:00 GMT)

Violentano Bambina di 12 anni : niente processo/ Castellammare - tre aggressori chiedono “messa alla prova” : Violentano bambina di 12 anni: niente processo. Castellammare di Stabia, tre aggressori fuori dal carcere: chiedono “messa alla prova”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 15:48:00 GMT)

Lonigo - dopo aver ucciso la moglie voleva rapire figlia/ Ultime notizie : Bambina di 6 anni salvata dai nonni : Lonigo, dopo aver ucciso la moglie voleva rapire figlia. La bambina di 6 anni è stata salvata dai nonni. Il retroscena sull'omicidio di Tanja Dugalic, il cui marito si è poi ucciso(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 00:28:00 GMT)

Beyoncé compie 37 anni. Ma per sua mamma resta sempre una Bambina : «Buon compleanno alla persona col cuore più generoso che ci sia». Così Tina Knowles, mamma di Beyoncé, fa gli auguri alla figlia che oggi, 4 settembre, compie 37 anni. Un tenero messaggio al fianco di una foto che ritrae la regina del pop quando aveva appena 4 mesi: «All’epoca non riuscivo a controllare l’entusiasmo, l’orgoglio e l’amore che provavo guardandoti. Sei così brillante che riesci a rendere migliore qualsiasi cosa tocchi. A volte non ...