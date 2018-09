B come sabato – Terza puntata del 29 settembre 2018 Ospiti e temi

Alberto Angela : «Il sabato su Raiuno? come andare sulla Luna» : Alberto Angela è la star del sabato sera di Raiuno. L’intrattenimento cede il passo alla cultura. Dopo il successo di ascolti di Stanotte a Pompei (con quasi il 25% di share) è il turno della nuova stagione di Ulisse: il piacere della scoperta che da Raitre emigra sulla rete ammiraglia (dal 29 settembre in prima serata per 4 puntate). Una scommessa che raccoglie i sorprendenti risultati dei precedenti appuntamenti con il divulgatore figlio ...

Ryder Cup 2018 : come funziona? Il regolamento di gioco. Venerdì e sabato foursome e fourball - domenica i 12 singoli : La Ryder Cup 2018 si svolgerà da Venerdì 28 a domenica 30 al Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, un sobborgo di Parigi. Questa, ormai, è cosa nota. Ma come funziona la storica competizione che mette di fronte la parte migliore del golf di Europa e Stati Uniti? Vediamo i dettagli delle modalità di svolgimento della tre giorni probabilmente più famosa del golf mondiale. Innanzitutto, in tutte le modalità di gioco previste, e cioè ...

B come sabato – Seconda puntata del 22 settembre 2018. Ospiti e temi. : Il sabato pomeriggio di Raidue quest’anno si è acceso con un nuovo contenitore dedicato al calcio, comprese le serie minori, e a tutto lo sport in generale. Si tratta di B come sabato, condotto da Gabriele Corsi, Andrea Delogu, con Marco Mazzocchi, Gigi e Ros. PArtito lo scorso sabato con un ascolto basso ma in […] L'articolo B come sabato – Seconda puntata del 22 settembre 2018. Ospiti e temi. sembra essere il primo su Un Due ...

Serie A calcio - il calendario delle partite di sabato e domenica. Gli orari e come vederle su Sky e Dazn : La quinta giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra oggi e domenica. Il prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, Si parte questa sera alle 20.30 con Sassuolo-Empoli, mentre domani verranno giocati altri tre anticipi. Alle 15.00 toccherà a Parma-Cagliari, mentre alle 18.00 spazio a Fiorentina-SPAL, infine alle 20.30 Inter di scena a Genova con la Sampdoria. Domenica ...

Andrea Fabiano a Blogo : "B come Sabato? Difficoltà che ci aspettavamo". E su Pechino Express e The Apprentice... : Arrivato alla direzione di Rai 2 il 17 ottobre scorso, Andrea Fabiano è al suo decimo mese di mandato. E lo festeggia con il ritorno di Pechino Express - Avventura in Africa, un programma fortemente identitario per la seconda rete Rai. "E' parte integrante della nostra identità. Anzi, c'ha dato una grande svolta in termini di dna. E' un programma che racchiude al suo interno tanti elementi diversi, tutti molto contemporanei e che sanno di ...

B come sabato : al via il nuovo sabato pomeriggio di Rai 2. Ecco tutti gli ospiti : B come sabato Debutta su Rai 2 B come sabato, il nuovo programma che, tra calcio e intrattenimento, seguirà più da vicino durante la stagione le partite di Serie B, ma anche l’anticipo di Serie A delle 15.00 (oggi c’è Inter-Parma), alcuni incontri dei campionati minori e altre discipline sportive, da quelle più popolari a quelle più inesplorate. In diretta dalla sede Rai di Napoli, ogni sabato a partire dalle 13.30, conducono Andrea ...

B come sabato su Rai2 e Radio2 : In studio, a seguire i match giocati tra le 13:30 e le 17.00, ci saranno ospiti del mondo dell'intrattenimento, della musica e del giornalismo, supportati dal prezioso commento tecnico di Marco ...

B come sabato - la prima puntata in diretta : B Come Sabato | La prima puntata in diretta CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta13.30 | Inizio previsto. B Come Sabato | Anticipazioni prima puntata Nuovo appuntamento e fascia oraria insolita per Rai 2, che "accende" il suo Sabato pomeriggio con una nuova produzione originale. Si tratta di B Come Sabato, il programma di intrattenimento sportivo dedicato al campionato di calcio della Serie B che di cui seguiremo la prima puntata in ...

B come sabato : al via il nuovo sabato pomeriggio di Rai 2. Ecco tutti gli ospiti : B come sabato Debutta su Rai 2 B come sabato, il nuovo programma che, tra calcio e intrattenimento, seguirà più da vicino durante la stagione le partite di Serie B, ma anche l’anticipo di Serie A delle 15.00 (oggi c’è Inter-Parma), alcuni incontri dei campionati minori e altre discipline sportive, da quelle più popolari a quelle più inesplorate. In diretta dalla sede Rai di Napoli, ogni sabato a partire dalle 13.30, conducono Andrea ...

ANDREA DELOGU/ "I miei genitori hanno sconfitto la droga. La tv? È arrivata a 13 anni" (B come sabato) : ANDREA DELOGU si racconta prima dello start di B come sabato. Il programma, in onda da oggi su Rai 2, è una striscia dedicata al calcio e agli sport minori.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 11:27:00 GMT)

B come sabato - Rai2 inaugura il sabato pomeriggio con il nuovo contenitore calcistico sul campionato cadetto : nuovo appuntamento e fascia oraria insolita per Rai 2, che "accende" il suo sabato pomeriggio con una nuova produzione originale. Si tratta di B Come sabato, il programma di intrattenimento sportivo dedicato al campionato di calcio della Serie B che di cui seguiremo la prima puntata in diretta qui su TvBlog, a partire dalle 13.30.Non solo Serie B. Andrea Delogu e Gabriele Corsi, affiancati dall'autorevole parere tecnico di Marco Mazzocchi ...

#BcomeSabato – Puntata del 15/09/2018 – Il nuovo programma sportivo di Rai 2 - con Andrea Delogu e Gabriele Corsi. : Prima Puntata per B come Sabato, il nuovo programma di sport e varietà che, da oggi alle 13:30, accompagnerà gli spettatori di Rai 2 (appassionati e non solo) in un viaggio nella provincia italiana, tra manifestazioni ed eventi. Un nuovo appuntamento, in diretta da Napoli, condotto da Andrea Delogu e Gabriele Corsi, insieme ad un ricchissimo cast. B COME SABATO | Il programma B come Sabato sarà […] L'articolo #BcomeSabato – ...

B come sabato - Andrea Delogu ci mostra lo studio in anteprima (VIDEO) : "Sono felice e agitata per questo debutto: tanta tensione e tanta voglia di non deludere" così Andrea Delogu alla vigilia della prima di B come Sabato, che la vedrà alla conduzione da domani, Sabato 15 settembre, dalle 13.30 alle 17.00 al fianco di Gabriele Corsi con Marco Mazzocchi e Gigi e Ross. E' proprio lei a farci da guida d'eccezione nel tour dello studio, disegnato dalla scenografa Tiziana Fiorillo e allestito a tempo di record - ...

MotoGP oggi (sabato 8 settembre) - GP San Marino 2018 : a che ora cominciano e come vedere in tv le qualifiche a Misano : Dopo la prima giornata dedicata alle prove libere, è tempo di qualifiche per quanto riguarda il Gran Premio di San Marino 2018 del Motomondiale. Le tre classi scendono in pista per andare a comporre la griglia di partenza di domani, con l’incognita meteo sempre dietro l’angolo. Sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli si incomincerà con le ultime sessione di prove libere, per passare alle qualifiche del pomeriggio. Chi riuscirà a ...