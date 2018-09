Auto elettriche | solo il 5% delle ricariche avviene alle colonnine pubbliche

Audi : ricarica rapida per le Auto elettriche del futuro : La casa automobilistica tedesca, Audi, ha promesso di ridurre i tempi di ricarica per i prossimi modelli della sua linea ad alimentazione elettrica e-tron. A pochi giorni di distanza dal debutto del primo SUV e-tron, che carica l’80% della batteria in 30 minuti presso stazioni da 150 kW, la casa di Ingolstadt guarda già oltre. L’annuncio Audi ha annunciato che, già fin dalla prossima e-tron GT (l’attesissima sportiva che ...

Più Auto elettriche nel mondo ma l'Italia resta indietro : Nel 2017, a livello globale, sono state vendute quasi 1,2 milioni di auto elettriche, con una crescita del 57% rispetto al 2016, erano circa 750mila, e più del doppio delle 537mila vetture elettriche ...

Le Auto elettriche sono più sicure? : Tesla Model 3 Crash Test Le auto elettriche presentano degli indubbi vantaggi rispetto a quelle a endotermiche. Tra questi vi è indubbiamente quello relativo alla semplicità del motore elettrico che è essenzialmente costituito da tre parti: statore, rotore, inverter. Costruttivamente risulta quindi molto più semplice rispetto alle quasi 2500 parti che può avere un motore a combustione. E tutto questo incide pesantemente sui costi di manutenzione ...

E-Mobility Report : nel 2017 vendute nel mondo 1 - 2 milioni di Auto elettriche - Italia in crescita ma molto lontana dai big europei : Nel 2017, a livello globale, sono state vendute quasi 1,2 milioni di auto elettriche, con una crescita del 57% rispetto al 2016 (erano circa 750mila) e più del doppio delle 537mila vetture elettriche del 2015. Un trend positivo che, secondo le previsioni, dovrebbe continuare anche nel 2018, con quasi due milioni di nuovi veicoli elettrici attesi sul mercato. In Italia si registra la stessa dinamica di crescita, ma i numeri sono ancora piuttosto ...

Auto elettriche - A Milano arriva E-Gap - la ricarica on demand : A Milano debutta E-Gap, un servizio di ricarica mobile on demand per Auto elettriche. Il servizio, totalmente ideato e sviluppato in Italia, è stato lanciato come progetto pilota nel capoluogo lombardo ma presto sarà reso disponibile anche in altre nove città della Penisola.Elettroni on demand. Tramite un'app, o direttamente sul sito web dell'azienda, sarà possibile richiedere l'intervento di una delle centrali di ricarica mobili: per il momento ...

Auto elettriche e ibride : agli italiani "piacciono" : Agosto, con circa 92 mila Auto immatricolate, si presenta come il mese con il minor numero di immatricolazioni dell'intero 2018, in leggero aumento rispetto all'anno passato che mostrava quasi 85 mila ...

Enel - nel 2030 in Italia ci saranno nove milioni di Auto elettriche : CERNOBBIO - L'elettricità rappresenta il vettore energetico del futuro, in quanto fattore abilitante di sostenibilità, resilienza e sviluppo economico per il Paese. La sua...

Autostrade elettriche : camion come filobus : Perché se una parte dell'industria ha costruito dei veri e propri imperi - che continuano a prosperare ancora oggi - su delle tecnologie vetuste e desuete, esiste oggi un mondo imprenditoriale che ...

Auto elettriche 2018 - la mossa rivoluzionaria di Volkswagen : obbligo per i manager : Per dare l'esempio nella lotta alle emissioni di CO2 e ai cambiamenti climatici, il maggiore gruppo Automobilistico al mondo vuole imporre anzitutto ai propri top manager l'uso di Auto aziendali ...

Dyson - Auto elettriche dopo gli aspirapolveri/ Ultime notizie : produzione delocalizzata all'estero? : James Dyson lancia le auto elettriche: l'uomo dell'aspirapolvere si lancia in una nuova sfida e rischia personalmente. Se dovesse fallire perderebbe tutto il suo patrimonio.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 10:12:00 GMT)

Dyson fa sul serio con le Auto elettriche : Il famoso progettista di aspirapolvere ha acquistato parte di un campo d'aviazione in Inghilterra per costruire un tracciato, dove sperimenterà i nuovi veicoli The post Dyson fa sul serio con le auto elettriche appeared first on Il Post.