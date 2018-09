Aumentano le bollette di luce e gas da ottobre | secondo il Codacons si sta esagerando

Blastingnews

(Di domenica 30 settembre 2018) Da2018 la bolletta dellacostera' il 7,6% in più, ossia aumentera' di 32 euro per l’anno in corso, mentre quella del gas costera' il 6,1% in più, pari a 61 euro. Solamente due mesi fa erano scattati aumenti dell’8,2% per il gas e del 6,5% per la, a causa della crescita del prezzo delle materie prime e dei permessi per l’emissione di anidride carbonica.i prezzi delledaUn nuovo aumento delledelladel gas VIDEOci sara' da2018, dopo che a luglio i prezzi erano gia' rincarati per vari motivi, tra cui il fermo dei reattori nucleari della Francia. Dal 1l’autorita' per l’energia ARERA ha deciso di attuare questa manovra di rincaro a causa dei nuovi record raggiunti dei prezzi delle materie prime all’ingrosso in Europa e in Italia. Per ogni famiglia la spesa annuale per lasalira' di circa 32 euro ...