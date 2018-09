ATP Pechino – Berrettini ad un passo dal main draw | sconfitto Zhang | adesso manca solo

sportfair

: Il tabellone principale dell'#Atp di #Pechino: ci sono #Fognini, #Cecchinato e #Seppi - sportface2016 : Il tabellone principale dell'#Atp di #Pechino: ci sono #Fognini, #Cecchinato e #Seppi - zazoomblog : Atp Pechino Berrettini al turno decisivo delle qualificazioni - #Pechino #Berrettini #turno #decisivo - Ubitennis : Qualificazioni ATP: Berrettini parte bene a Pechino -

(Di sabato 29 settembre 2018) Matteosupera Zhizhene approda all’ultimo turno delle qualificazioni per ildell’ATP diMatteoè approdato al turno decisivo delle qualificazioni del ‘China Open’ (cemento, montepremi di 3.401.860 dollari) in corso a. Il 22enne romano, numero 60 del mondo, haall’esordio 6-3, 6-2 il cinese Zhizhen, numero 340 del ranking mondiale. Domani la sfida decisiva per un posto nelcontro il ceco Jiri Vesely, numero 90 Atp. L'articolo ATPad undall’ultimo step SPORTFAIR.