Atalanta | tornano gli incontri con i giocatori allo Store

(Di sabato 29 settembre 2018) Dopo una stagione di sospensioneufficialmente gli appuntamenti del mercoledì all’con la presenza deidella squadra di Gian Piero Gasperini. Il primo ospite del nuovo ciclo di– inaugurati nell’annata 2014-2015 – con i tifosi per autografi e foto ricordo (e ovviamente per la stampa per le interviste del caso) sara’ Emiliano Rigoni dalle 18 alle 19 del prossimo 3 ottobre presso il negozio del merchandising atalantino in via Tiraboschi 89 a Bergamo, dove si e’ trasferito nel 2016 dal centro commerciale Oriocenter (era stato aperto nell’ottobre 2012) nei pressi dell’aeroporto. Nel 2017-2018 la consuetudine era stata interrotta a causa del sovraccarico di impegni dei calciatori per l’Europa League. La societa’ informa i propri sostenitori che, per rispetto di partner e licenziatari, ...