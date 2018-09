Atac Raggi | più biglietti venuti e meno evasori

Roma - il bilancio consolidato è in ritardo “bloccato dai consuntivi di Ama a Atac”. A rischio assunzioni annunciate da Raggi : Il bilancio consolidato di Roma Capitale è in netto ritardo, mentre l’ennesima gara Ama va deserta. La municipalizzata dei rifiuti rischia di andare a rotoli e i conti del Campidoglio non ne giovano, tutt’altro. A far da corredo, il bilancio 2017 di Atac ancora bloccato e quelli di Roma Metropolitane e Farmacap fermi da anni, in attesa di una riorganizzazione che non arriva. Le municipalizzate capitoline fanno tremare il Campidoglio. L’ultima ...

Verdi : sindaca Raggi smetta di prendere in giro romani su Atac : Roma – “sindaca Raggi, basta prendere in giro i cittadini romani, la famosa ‘cura di risanamento dell’azienda pubblica di trasporti di Roma’ che starebbe iniziando a dare i primi risultati e’ quella che si puo’ definire una vittoria di Pirro. Infatti quei risultati presentati trionfalmente, in realta’ sono solo un trucchetto contabile, una balla colossale, i debiti sono sempre li’. La ...

Referendum Atac - Raggi : 'Per me ha un valore consultivo' : 'Si tratta del primo Referendum cittadino che esiste da quando c'è Roma Capitale e ha una portata politica enorme, non solo a livello romano ma anche nazionale perché è enorme l'impatto che ha la ...

Raggi : posso dire a cittadini che Atac migliorerà con inizio 2019 : Roma – “Sono consapevole di poter dire a tutti i cittadini che il servizio migliorera’. Abbiamo acquistato nuovi bus, rimesso substrada i filobus e ora i minibus. Dico loro di avere fiducia perche’, pezzo per pezzo, gia’ dai primi mesi del prossimo anno ci sara’ un miglioramento visibile e Atac riuscira’ a camminare con sue gambe”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in occasione della ...

Raggi : referendum liberalizzazione Atac ha valenza consultiva : Roma – “Il referendum ha valore consultivo. Qualunque sara’ il risultato ne terremo conto per migliorare sempre di piu'”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in occasione della presentazione della semestrale 2018 di Atac, rispondendo a chi gli chiedeva cosa avrebbe fatto il Campidoglio in caso di esito favorevole al referendum sulla liberalizzazione del Tpl. “Tante persone in questi anni- ha spiegato ...

Atac - tribunale dà l'ok a concordato Raggi : 'Passo verso risanamento' : Il tribunale fallimentare di Roma ha emesso in data odierna il Decreto di ammissione di Atac al concordato in continuità. ' Il Collegio - informa l'azienda - , facendo seguito al parere positivo della ...