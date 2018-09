Applausi a prima ' Barbiere di Siviglia'

Verona - è già Ronaldo-mania. Cori e Applausi all’arrivo di CR7 e della Juve per la prima di campionato : Il campionato di Serie A 2018/2019 inizia da Verona dove nel primo anticipo della prima giornata il Chievo ospita la Juventus. Entusiasmo alle stelle fuori dallo stadio Bentegodi per l’arrivo del pullman bianconero e per l’esordio italiano di Cristiano Ronaldo. L'articolo Verona, è già Ronaldo-mania. Cori e applausi all’arrivo di CR7 e della Juve per la prima di campionato proviene da Il Fatto Quotidiano.