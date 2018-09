Appello di Berlusconi al governo

Berlusconi - standing ovation e inno dopo l’Appello ai moderati : “Come nel 94 è l’ora di una grande mobilitazione” : “Come nel 1994 è l’ora di una grande mobilitazione delle coscienze per noi che rappresentiamo l’Italia seria, onesta, concreta, fattiva. Chiediamo di unirsi a noi anche agli italiani “dell’Altra Italia”, quella che oggi non ha una rappresentanza politica, all’Italia che crede nel lavoro, nello studio, nella competenza, nell’impegno. Lo chiediamo per dare una speranza ai giovani, per costruire un ...