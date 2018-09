App Google 8 23 beta si appresta a migliorare le finestre coi risultati sportivi e altro

Google aggiorna Hangouts con le icone adattive e sta per chiudere l’App per Chrome : Google aggiorna Hangouts, limitandosi ad aggiungere le nuove icone adattive, e si appresta a chiudere definitivamente l'app per Chrome della propria chat. L'articolo Google aggiorna Hangouts con le icone adattive e sta per chiudere l’app per Chrome proviene da TuttoAndroid.

Google potrebbe pagare 9 miliardi di dollari ad Apple per rimanere il motore di ricerca predefinito di Safari su iOS : L'analista Rod Hall ritiene che Google nel 2018 potrebbe arrivare a pagare ad Apple fino a 9 miliardi di dollari per rimanere il motore di ricerca predefinito di Safari

È ora possibile condividere con Google Lens le immagini di qualunque App : La versione 1.1 di Google Lens ha introdotto finalmente la possibilità di analizzare le immagini condivise da tutte le altre app. Basta premere su "condividi" e selezionarla nell'elenco.

Apple Pay vs Google Pay : Vantaggi e Svantaggi dei due metodi di pagamento mobili : Con Google Pay ufficiale anche in Italia, ecco che riparte l'eterna sfida tra Google ed Apple a colpi di pagamenti in mobilità. Google Pay sfida Apple Pay. Chi vince? Apple Pay vs Google Pay: Vantaggi e SVantaggi dei due metodi di pagamento mobili Da qualche giorno Google Pay, il sistema di pagamento tramite lo smartphone,

Google Daydream testa l'AR - i controller 6DoF e le App Android su VR : Il team di Google Daydream ha annunciato nelle scorse alcune feature sperimentali come "See-Through Mode" e i controller 6DoF

App Google 8.22 beta mostra nuove info su Pixel Stand - Assistant Households e Podcast : La beta 8.22 dell'app Google è in rollout sul Play Store e include nuove informazioni relative a Pixel Stand, Assistant Household e Podcast.

Google Maps è finalmente disponibile con Apple CarPlay grazie ad iOS 12 : L'aggiornamento ad iOS 12 da parte di Apple ha introdotto tante novità e tanti benefici per i suoi utenti. Anche gli automobilisti potranno usufruire di una nuova feature introdotta in quest'ultimo aggiornamento. Apple infatti ha aggiunto al suo servizio di infotainment per auto CarPlay, il supporto per le app di navigazione di terze parti e al momento la prima al cogliere la palla al balzo è stata Google.

Google Pay in Italia - come funziona il sistema di pagamento. Banche aderenti e confronto con Apple Pay e Samsung Pay : come funziona e quali sono le principali caratteristiche tecniche di Google Pay e differenza con gli altri sistemi di pagamento Apple e Samsung

Google Home Hub ha fatto tAppa alla FCC : Google Home Hub, il presunto primo smart display del colosso di Mountain View, è probabilmente appena passsato alla FCC per i consueti test.

Apple - Amazon - Google. Le supermulte Ue costano 23 miliardi ai Big tech : Margrethe Vestager, il commissario Ue alla concorrenza, è riuscita ad avviare in quattro anni una serie di procedure che hanno messo alle strette (almeno sulla carta) i colossi del tech e i comportamenti illeciti rispetto alle leggi Ue. Il conto? Se si considera il totale di multe e richieste di rimborso ai singoli stati membri imposte dal 2014 ad oggi, si arriva a un totale di 22,7 miliardi...

L'App Google Keep è stata ribattezzata in Keep Notes : l roll out della versione 5.0.371.03 di Google Keep è iniziata lunedì e rinomina l'app in "Keep Notes", nome visibile sull'icona della schermata home, nel launcher e nelle informazioni delle app Android nelle impostazioni di sistema. Keep Notes appare sui componenti aggiuntivi del pannello laterale visibili in Gmail, Google Calendar e Google Documenti, ma non ancora nell'app web Keep.Google.com e nel Play Store.

Apple Pay vs Google Pay : ecco tutte le differenze : Google Pay Ieri Google Pay è sbarcato in Italia. E finalmente anche Android ha il suo sistema di pagamento digitale, in grado di tenere il passo con Apple Pay. La prima differenza tra i due sistemi di pagamento è proprio questa: uno funziona con Android (e in qualche occasione con iOs), l’altro solo con iOs. Da qui non si sfugge. Ma device a parte quali sono le analogie e le differenze tra i due? ecco uno schema utile. Dove funzionano? Sia Apple ...

Google Pay in Italia : come funzione e quali sono le differenze con Apple e Samsung : La concorrenza cresce. E non potrà che far bene al mercato dei pagamenti digitali. È arrivato in Italia Google Pay, il servizio di Big G che permette di gestire le carte di credito e debito ...