Anno record per i trapianti L' Aido festeggia il risultato

ROBERTA BONAnno È ARETHA FRANKLIN/ Video - vince con standing ovation e punteggio da record (Tale e quale show) : ROBERTA BONANNO è ARETHA FRANKLIN, la ragazza proverà a rifarsi dopo che nella prima puntata ha deluso nei panni di Emma Marrone con la canzone "Amami". (Tale e quale show)(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 00:15:00 GMT)

Azioni JUVE oggi da record ma se Cristiano Ronaldo si fa male - i prezzi crollerAnno? : Per il suo debutto in casa, i fan hanno viaggiato da tutto il mondo mentre le reti televisive hanno trascorso giorni trascorrendo il suo arrivo a Torino ". L' arrivo di Cristiano Ronaldo alla ...

L'Anno record delle tasse : 500 miliardi finiti allo Stato : L'Italia può permettersi il lusso di aumentare il proprio debito pubblico per tener fede alle promesse che Lega e 5Stelle hanno fatto in campagna elettorale? Come sempre bisogna guardare i numeri. Il primo riguarda il famoso tetto del 3% nel rapporto tra deficit e Pil. Le regole di Maastricht dicono che ogni anno la differenza tra ciò che lo Stato incassa e ciò che spende non deve superare il 3%. Nel 2017 questo rapporto, per l'Italia, è Stato ...

Ecco la coppia record : non immaginerete mai da quanti anni stAnno insieme. La loro storia ha commosso il mondo : Ma che cosa meravigliosa leggere questa storia, soprattutto in un’epoca come la nostra, dove portare avanti una relazione sembra essere la cosa più complicata del mondo, e dove l’attitudine al sacrificio per salvare l’amore sembra essere una cosa irrealizzabile. Ecco, invece certi amori non finiscono, come cantava Venditti. Certo non è finito quello di Masao e Miyako Matsumoto – rispettivamente di 108 e 100 anni ...

Scuola - prima campanella in Alto Adige : ma in cambio i ragazzi avrAnno vacanze da record : Sono stati i 92mila studenti della Provincia di Bolzano i primi a tornare in classe, da stamattina. Ecco il calendario regione per regione. Le incognite di quest'anno scolastico dalle supplenze ai tanti istituti senza preside

Calciomercato da record : i club europei hAnno speso 4 - 5 miliardi : Un giro d’affari monstre. Il Calciomercato è un’industria nell’industria del calcio, dove girano milioni e miliardi. Basta guardare quanti soldi movimentano i primi cinque campionati europei per capire la portata di un business che sfama migliaia di addetti ai lavori e fa sognare ogni estate una miriade di tifosi (e vendere i giornali). Per la stagione 2018/19 Premier League, Serie A, Liga, Ligue 1 e Bundesliga hanno speso 4,5 miliardi di ...

Brasile - riforestazione da record : sarAnno piantati 73 milioni di alberi - : ... Funbio, e del festival Rock in Rio , mira a far tornare verde il cosiddetto "arco della deforestazione", ovvero l'area in cui si verifica quasi la metà della deforestazione tropicale del mondo. ...

Spazio - Cina : in orbita 2 nuovi satelliti Beidou - nuovo record nazionale di 23 lanci orbitali in meno di un Anno : La Cina batte un nuovo record, completando con successo il 23° lancio orbitale del 2018. Lo scorso 24 agosto ha infatti posizionato una coppia di satelliti della costellazione Beidou, partiti dallo Xichang Satellite Launch Center nel sud-ovest della Cina alle 13:52 italiane a bordo di un razzo Lunga Marcia 3B, dotato di upperstage Yuanzheng-1. Posizionati in orbita media a circa 22.000 chilometri di altezza, i due satelliti – sviluppati ...

Apprendistato - nell'ultimo Anno è record di assunzioni : 'nell'ultimo anno, 283 mila giovani sono entrati nel mondo del lavoro e stanno imparando un mestiere grazie all'Apprendistato. Questo contratto si conferma la strada maestra per favorire

AEROPORTO GENOVA - Il 2018 è l'Anno dei record con un incremento del 25% : ... Amsterdam, Monaco, Francoforte, Roma, Copenaghen, Atene, Londra, Mosca e Barcellona, ogni giorno è possibile volare da GENOVA verso oltre 600 destinazioni nel mondo con un solo scalo , contro le 400 ...