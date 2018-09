Ancelotti mischia ancora le carte «Scoprite chi gioca»

ilgiornale

: RT @napolista: #NapoliParma, Ancelotti mischia le carte: da Malcuit a Milik, tutti in lizza per una maglia da titolare - l_pezzuto : RT @napolista: #NapoliParma, Ancelotti mischia le carte: da Malcuit a Milik, tutti in lizza per una maglia da titolare - Maximopenta5 : RT @napolista: #NapoliParma, Ancelotti mischia le carte: da Malcuit a Milik, tutti in lizza per una maglia da titolare - SSCNapoliNews : Napoli-Parma, Ancelotti mischia le carte: da Malcuit a Milik, tutti in lizza per una maglia da titolare -

(Di sabato 29 settembre 2018) Napoli - La domanda della vigilia è: chi giocherà oggi visto che c'è stato turnover in ogni partita? La risposta ironica diè una frecciatina a Sarri: "Per tre anni vi è andata sempre bene con la formazione, ora dovete rimettervi in moto per indovinarla". Che poi è un modo per far capire che si cambierà, le vittorie non regalano alcuna certezza in tal senso: "Sono in difficoltà nella scelta degli undici, tutti meriterebbero dire".Cambi gratificanti e non penalizzanti sono stati fatti in tutte le sette gare degli azzurri (sei di campionato e una di Champions) e le rotazioni non mancheranno nemmeno nella sfida più attesa dell'anno. "Non vi do alcuna anticipazione, ci siamo allenati e stiamo benone. Il problema di abbondanza è mio e lo risolverò in qualche modo, non vi preoccupate".E chi si preoccupa? I modi di fare sereni e garbati hanno conquistato lo spogliatoio, ...