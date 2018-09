Ancelotti contro i tifosi della Juventus Video | “Cori e insulti? Mi godo la Champions

Napoli - Ancelotti : 'Cori contro di me? Mi consolerò guardando la Champions del 2003' : TORINO - ' L'espulsione di Mario Rui? Banti è stato superficiale, perché le due ammonizioni sono dettate dalla superficialità dell'arbitro, ha fischiato dopo' . Così, ai microfoni di Sky, l'allenatore ...

Napoli - Ancelotti : "I cori contro di me? Mi consolo guardando la Champions del 2003" : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli. Lapresse Il Napoli esce con le ossa rotte dall'Allianz Stadium? Secondo Carlo Ancelotti qualcosa di buono è stato fatto dalla sua squadra contro la Juve di ...

Ancelotti contro i tifosi della Juventus : “ricordate la Champions del 2003?” : Carletto Ancelotti ha risposto in maniera abbastanza piccata ai cori del pubblico di fede juventina, facendo riferimento alla Champions del 2003 Carletto Ancelotti ha perso oggi con il suo Napoli contro la Juventus all’Allianz Stadium. Il tecnico si è presentato ai microfoni di Skysport dopo la gara ed è stato interpellato in merito ad alcuni cori effettuati dai tifosi bianconeri contro lo stesso Ancelotti. La replica è stata ...

Juventus-Napoli - è sempre scontro al vertice : Ancelotti prova a fare lo sgambetto ad Allegri : Passano le stagioni, cambiano gli allenatori (nel caso dei partenopei), ma Juventus-Napoli è sempre uno scontro al vertice. Domani, all’Allianz Stadium, gli azzurri hanno l’occasione di pareggiare lo svantaggio accumulato fin qui in campionato: una vittoria, infatti, annullerebbe l’attuale distacco in classifica esistente tra le due squadre. Ancelotti, che in conferenza ha dichiarato di non voler firmare per il ...

Napoli - Ancelotti : 'Contro la Juventus serve la gara perfetta. Non firmo per il pareggio' : Napoli - Le grandi partite sono il suo pane quotidiano. Juventus-Napoli rientra tra queste, quindi Carlo Ancelotti gestisce la vigilia con serenità. 'La mia squadra ha lavorato bene, devo solo evitare ...

Juventus-Napoli - parla Allegri : “le similitudini con Ancelotti - la formazione e l’importanza dello scontro” : Massimiliano Allegri pronto per la sfida tra la sua Juventus ed il Napoli, vera concorrente per lo scudetto anche in questa stagione di Serie A “Abbiamo poco tempo per preparare la gara, ma lo stesso è per il Napoli. Sarà una bella partita, che sul piano della classifica conta più per loro che per noi“. E’ iniziata così la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista del super incontro di sabato tra la sua Juventus ...

Napoli - i numeri e i dubbi di Ancelotti verso la sfida contro la Juventus : Carlo Ancelotti. Getty Images Ventuno calciatori impiegati, con l'esordio positivo ieri di Malcuit, in assoluto, e Fabian Ruiz, in campionato,, ma solo undici logicamente da mandare in campo sabato ...

Napoli - retroscena Ancelotti : 'State ancora in spiaggia?'. Strigliata negli spogliatoi nel match contro la Fiorentina : Ancelotti striglia la squadra: il retroscena nell'intervallo di Napoli-Fiorentina Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico partenopeo Carlo Ancelotti, nel corso dell'intervallo ...

Insigne salva Ancelotti. Ma il Napoli fatica anche contro la Viola : La storia di Lorenzo Insigne e la Viola è fatta di bei ricordi e qualche nota stonata. Dall'esordio al San Paolo in serie A nel 2012 alla doppietta in Coppa Italia fino alla rottura del crociato anteriore che lo fece rimanere fuori quattro mesi. Ieri l'ultimo capitolo, positivo, di questa storia: il sesto gol alla Fiorentina, il cinquantesimo in serie A del folletto di Frattamaggiore che risolve una partita contro un avversario ostico e per ...

Napoli - contro la Fiorentina Ancelotti si affida all'usato sicuro : Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli contro la Fiorentina può ritrovare nell'undici base due vecchie certezze: 'Il tecnico azzurro comincerà a lavorare soltanto oggi con la squadra al completo e dunque valutare le ...

Hamsik : “in panchina contro la Samp per scelta di Ancelotti” : “È stata una scelta di Ancelotti. Prima della gara con la Sampdoria mi ha chiamato e mi ha detto che ci sarebbero state delle modifiche e mi sono trovato tra i sostituti”. Il capitano del Napoli, Marek Hamsik, spiega così la panchina nell’ultima gara di campionato contro la Samp persa per 3-0. “Abbiamo perso dopo due vittorie, dobbiamo migliorare l’approccio alla partita -aggiunge il 31enne slovacco sul suo ...

Allegri e Ancelotti - incontro al Forum Uefa di Nyon : GINEVRA - Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti fanno parte degli allenatori europei invitati dall' Uefa per la 20ma edizione dell' Elite Club Coaches Forum . La riunione si terrà domani pomeriggio ...

Napoli - Ancelotti annuncia “cambi di formazione contro la Sampdoria” : Napoli, Carlo Ancelotti vuole coinvolgere tutta la rosa della sua squadra, partendo dalla gara contro la Sampdoria “formazione? Se cambio qualcosa è per tenere il gruppo motivato. Fortunatamente sono più di 11 quelli che meritano e vogliono giocare, domani c’è dunque la possibilità di qualche cambio”. Alla vigilia della delicata trasferta di Marassi contro la Sampdoria, il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, annuncia ...

Ancelotti “contro” Allegri : il tecnico del Napoli risponde alle domande sul bel gioco… : Ancelotti ed allegri non la pensano alla stessa maniera in merito al bel gioco che le due squadre potranno offrire in stagione “Quando smetterò mi dovranno spiegare cosa vuol dire giocare bene. Se vogliamo divertirci possiamo giocare per quello, però poi se non si vince qualcuno si lamenterebbe. Nell’albo d’oro viene ricordato chi vince, non chi gioca meglio. A me piace vincere, anche se si gioca male“. Questa la ...