Amici | rivoluzione totale Maria De Filippi ha deciso | ecco chi non vedremo più nel talent

(Di sabato 29 settembre 2018) L’estate è finita e piano piano ricominciano i programmi in tv più amati. Manca ancora un po’, in verità, all’inizio didiDe, la scuola che ogni anno sfornai del canto e del ballo, ma le indiscrezioni sul cast dell’edizione 2018-2019 già fioccano in rete. E pare che ci sia in atto una vera e proprianel programma che per la gioia dei fan ritornerà in onda a novembre prossimo. Parliamo dei professori, ovvero coloro che ogni anno scelgono, seguono e infine, giudicano gli allievi durante tutto l’arco del programma. Stando alle anticipazioni, la prima trasformazione sta in una loro riduzione. Quest’anno, infatti, passeranno da da otto a sei, divisi equamente in tre per il canto e tre per il ballo. Già da qualche settimana in rete si vocifera di un addio definitivo di Giusy Ferreri e Paola Turci, entrambe ...