Alopecia areata spia di altre malattie autoimmuni

(Di sabato 29 settembre 2018) Si presenta con la perdita di capelli, colpisce l’1% della popolazione, il 2% dei pazienti dermatologici e si manifesta soprattutto tra i 20 e i 30 anni e nei bambini piccoli. Con gravi ripercussioni sulla salute psicologica e la qualità della vita delle persone. E’ l’, una malattia autoimmune, spessodipatologie, legate a uno squilibrio del sistema immunitario, come la sclerosi multipla, la tiroidite o la celiachia. Una patologia per la quale non esistono cure specifiche e che non è riconosciuta dal Servizio sanitario nazionale. Problema non da poco anche in vista dell’arrivo di nuovi farmaci (costosi), che senza un riconoscimento non potranno essere rimborsati. Di ‘: aspetti scientifici, psicologici e sociali‘, si è parlato oggi al convegno organizzato dall’Associazione nazionale...