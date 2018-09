Allo studio vaccino contro aterosclerosi

Spazio - l’astronauta Luca Parmitano : con l’esperimento AMS si contribuirà Allo studio della materia oscura : “Il volo spaziale umano è fondamentalmente scienza e tecnologia. Per poterci spingere oltre abbiamo bisogno della scienza e della tecnologia che oggi stiamo sviluppando per andare al di là dell’orbita bassa terrestre e spingerci verso la Luna e ancora oltre verso Marte. Se non lo farà la mia generazione lo farà sicuramente la generazione di astronauti successiva“: queste le parole dell’astronauta italiano ESA Luca ...

Riforma pensioni - quota 100 : ecco le ipotesi Allo studio del Governo : “Abbiamo portato a casa la manovra del popolo che per la prima volta nella storia di questo Paese cancella la povertà grazie al reddito di cittadinanza, per il quale ci sono 10 mld, e rilancia il mercato del lavoro anche attraverso la Riforma dei centri per l’impiego. Restituiamo futuro a 6 milioni e mezzo di persone”. Le dichiarazioni trionfanti sono quelle del vicepremier Luigi Di Maio che parla di ‘pensione di ...

Un calabrese nella nuova consulta regionale per il diritto Allo studio : Il nuovo organo DiSCo sostituirà Laziodisu ma manterrà le sue principali funzioni : azioni di sostegno all'economia della conoscenza nell'ambito di un rapporto sinergico tra territori e soggetti ; ...

Salone del LIbro - il ministro Bonisoli conferma che l ipotesi di 'nazionalizzare' il marchio è Allo studio : 'Il Salone del LIbro di Torino è un patrimonio culturale e visto che il mio ministero si occupa di cultura anche il Salone è un pezzo della cultura italiana di cui occuparsi'. Così il ministro per i ...

Gruppo Renault - Allo studio lo stoccaggio di elettricità più grande dEuropa : Il Gruppo Renault presenta lAdvanced Battery Storage, un innovativo progetto nel campo energetico, basato sullutilizzo virtuoso delle batterie usate.Obiettivo eco. Si tratta di un programma finalizzato alla realizzazione, entro due anni, del più grande dispositivo di stoccaggio di elettricità del Vecchio Continente, il cui funzionamento avverrà grazie allimpego di batterie provenienti da veicoli a emissioni zero. Il suo obiettivo principale sarà ...

Tria : «Manovra di crescita - ma stiamo attenti. Ho giurato in interesse della nazione. E non solo io» - Mutui e spese mediche : Allo studio il ... : E sono ore complicate per il responsabile del dicastero dell'Economia e delle Finanze, che entro domani deve approvare la nota di aggiornamento al Def, leggi qui, Di Maio minaccia: «Senza reddito di ...

Decreto Genova Allo studio. Di Maio assicura : "Pieni poteri a commissario" : Sono già trascorsi 40 giorni dal crollo del Ponte Morandi a Genova e, nonostante l'urgenza assicurata da subito dal Governo, ancora non si vede il famoso Decreto Genova che dovrebbe portare alla ...

Pensione : quota 100 - ma con penalizzazione. L'ipotesi Allo studio : Per quanto riguarda l'iter della manovra, questa settimana protagonista è la Nota di aggiornamento al Def, il Documento di economia e finanza, che lo stesso governo approverà entro giovedì. Il Def ...

Selena Gomez ha postato un video dAllo studio di registrazione tutto da ridere : <3 The post Selena Gomez ha postato un video dallo studio di registrazione tutto da ridere appeared first on News Mtv Italia.

Storia : addio Allo studioso tedesco Rudolf Schieffer : Morto a Bonn all’età di 71 anni lo storico tedesco Rudolf Schieffer, studioso del Medioevo, specialista dell’età carolingia. Dal 1980 al 1994 è stato professore di Storia medievale all’Università di Bonn e dal 1994 era docente all’Università di Monaco di Baviera. E’ autore di importanti saggi sull’influenza della cultura e della religione medioevali nell’Europa moderna. L'articolo Storia: addio allo ...

Pensioni - Lega : “Uscita a quota 100 con 62 anni di età. Allo studio pace contributiva per sanare le cifre non pagate” : Il primo intervento di smontaggio della legge Fornero, quota 100 con 62 anni di età e 38 di contributi, passerà anche per la “pace contributiva“. Ad annunciarlo è stata la Lega dopo la riunione di giovedì sera tra il leader Matteo Salvini, i suoi sottosegretari al tesoro Massimo Garavaglia e Massimo Bitonci e quello al lavoro Claudio Durigon. In pratica, chi non ha pagato una parte dei contributi a partire dal 1996 potrà sanare l’omesso ...

Manovra - Tria : ancora Allo studio platea reddito cittadinanza. Fraccaro : serve manovra anticiclica : Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo ad un question time in Senato, in merito alla misura del reddito di cittadinanza.

“Sono scappata”. La bomba dAllo studio di Federica Panicucci. Quella telefonata che ‘rovina’ svela tutto : Fabrizio Corona ne ha combinata un’altra delle sue. No, non c’entra la rissa del quale si è “scusato” sui social, ma del suo rapporto di coppia che oramai non c’è più. Insomma, la storia d’amore tra Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli è giunta ufficialmente al capolinea. A rivelarlo è proprio la ragazza con una chiamata a Mattino Cinque in cui rivela tutti i dettagli che hanno causato la rottura. La Cristofoli confessa di aver trovato ...

“Sono scappata”. La bomba dAllo studio di Federica Panicucci. Quella telefonata che ‘rovina’ svela tutto : Fabrizio Corona ne ha combinata un’altra delle sue. No, non c’entra la rissa del quale si è “scusato” sui social, ma del suo rapporto di coppia che oramai non c’è più. Insomma, la storia d’amore tra Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli è giunta ufficialmente al capolinea. A rivelarlo è proprio la ragazza con una chiamata a Mattino Cinque in cui rivela tutti i dettagli che hanno causato la rottura. La Cristofoli confessa di aver trovato ...