Allerta meteo Piemonte | perturbazione in arrivo dalla Francia | maltempo nel Cuneese

"Allerta uragano sull'Italia" ma è una meteo-bufala : ecco perché : Lo hanno chiamato Medicane annunciandolo come il primo uragano della storia nel Mediterraneo ma i meteorologi spiegano cosa...

'Allerta uragano sull'Italia' - ma è una meteo-bufala. Ecco perché : Roma, 28 set., askanews, - Nel Mar Ionio si è sviluppato un intenso ciclone Mediterraneo: non si tratta di un uragano e non rischia di colpire l'Italia, come nelle ultime ore hanno affermato molti ...

Allerta meteo per l’Uragano Mediterraneo “Zorbas” : traiettoria shock per la Grecia - rischio catastrofe nel weekend : Allerta Meteo – L’evoluzione dell’Uragano Mediterraneo “Zorbas” posizionato oggi sul mar Jonio, vicino all’Italia, ma diretto nel weekend verso la Grecia, ha assunto nelle ultime previsioni una traiettoria terribile proprio per la penisola ellenica, e in modo particolare per Peloponneso, Attica e isole Cicladi. La tempesta, infatti, si abbatterà direttamente sulla Grecia con venti impetuosi e piogge ...

Allerta meteo - allarme URAGANO Mediterraneo : rischio alluvioni e disastri in Grecia : E “ MEDICANE”, ossia URAGANO Mediterraneo…! Un sistema tempestoso come quello oramai in atto sul Mediterraneo centro meridionale e in approfondimento verso lo Jonio meridionale, non è certo raro sul nostro bacino, ma quando accade desta certamente impressione. Nella storia Meteo relativamente più recente, ultimi 30/40 anni, se ne sono formati una trentina circa. Tuttavia non sempre il potenziale è stato particolarmente devastante, spesso ...

Meteo : a breve ciclone simil-tropicale Zorbas nel Mediterraneo - Allerta massima in Grecia : Confermato il ciclone tropicale (TLC) Zorbas nel Mediterraneo. Colpirà la Grecia. Meteo / Ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita negli ultimi giorni ed ormai ci siamo : tra stasera e domani...

Allerta meteo - Ciclone sul Mar Jonio : la protezione civile lancia un avviso di maltempo per venti impetuosi e mareggiate - i BOLLETTINI : Allerta Meteo – L’area di bassa pressione presente sul Mar Ionio continuerà, durante il corso delle prossime ore, a determinare condizioni di maltempo con un nuovo deciso rinforzo della ventilazione prevalentemente nord-orientale sul nostro meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Allerta meteo - countdown per il Ciclone Mediterraneo in formazione nelle prossime ore sul mar Jonio : gli ultimi aggiornamenti : Allerta Meteo – I dati si fanno sempre più credibili in riferimento al Ciclone Mediterraneo che sta per nascere sul Mare Libico orientale poi in espansione e approfondimento verso lo Jonio meridionale e i settori ellenici. L’innesco del minimo è atteso intorno alla mezzanotte prossima a largo delle coste nordorientali libiche. Via via esso si approfondirà, ricevendo energia dal mare caldo, e si dirigerà verso Nord, muovendosi ...