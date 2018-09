Alle 20 | 30 vi aspettiamo con la diretta di Hollow Knight

Questa sera vi aspettiamo Alle 20 : 30 con Hollow Knight : Il 25 settembre Hollow Knight uscirà per PS4 e Xbox One come sapete. Mancano ormai solamente un paio di giorni, per cui quale occasione migliore per rispolverare l'oscuro mondo del celebre metroidvania se non Questa sera in nostra compagnia?Rispetto alla versione originale del gioco disponibile per PC e Nintendo Switch, quella che giungerà su console Sony e MS sarà la Voidheart Edition, la quale includerà quattro DLC con missioni, boss e diversi ...

Alle 20 : 30 vi aspettiamo per tornare all'avventura con NiOh : In attesa del secondo capitolo del franchise, annunciato in occasione dell'E3 2018, quale modo migliore per soddisfare la nostra sete d'azione se non rimettendo piede su NiOh, l'action game che tanto ha fatto parlare di sé per il suo stile peculiare, per quanto comunque ispirato al filone dei "Souls".NiOh è stato annunciato nel 2004 da Team Ninja, ma è stato lanciato solo a febbraio del 2017 per PlayStation 4 e per PC nel novembre dello stesso ...

Alle 20 : 30 vi aspettiamo in diretta con Hollow Knight : Hollow Knight è il classico esempio di indie ben fatto che, in seguito ad un esordio su PC, il successo riscosso ha incalzato l'uscita delle edizioni per Nitnendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.Per PS4 e One il gioco è stato annunciato per il 25 settembre nella Voidheart Edition, la quale includerà 4 DLC, boss e nuovi contenuti. Si tratta di un titolo dinamico e in continuo aggiornamento, per cui quale occasione migliore per tornare ad ...

Vi aspettiamo Alle 16 : 00 con la diretta di Rocket League : Con la nuova introduzione, a partire da settembre, del Party Cross-Platform, Rocket League si migliora di aggiornamento in aggiornamento. E' uscita infatti una nuova edizione retail per PS4, Xbox One e Nintendo Switch chiamata Rocket League: Ultimate Edition ed uscita il 31 agosto scorso, assieme a molte altre novità che esploreremo insieme.Vi aspettiamo dunque oggi pomeriggio alle 16:00 con un'imperdibile diretta in compagnia del nostro ...

Alle 20 : 30 vi aspettiamo con la diretta di Hollow Knight : Hollow Knight è uno dei Metroidvania più apprezzati degli ultimi anni e per molti aspetti è stato paragonato addirittura ai Dark Souls, per via dello stile di gameplay e delle atmosfere cupe che presenta.Hollow Knight ha riscosso un discreto successo su Nintendo Switch tanto che lo studio ha deciso di annunciare, per la primavera del 2019, anche un'edizione fisica per PS4 e Xbox One. Il titolo è risultato inoltre il gioco più scaricato di agosto ...

Alle 21 : 30 vi aspettiamo in diretta con Sea of Thieves - Cursed Sails per salpare insieme con il nuovo DLC : Mentre il nuovo DLC di Rare Cursed Sails è uscito e in rete sono già comparse le prime recensioni, non possiamo esimerci dal giocarlo in diretta insieme a voi. Sea of Thieves - Cursed Sails risulta un'operazione complessa per vari motivi in quanto non rappresenta una semplice aggiunta di nuove attività, ma di vere e proprie componenti di gioco pensate fin dall'uscita del gioco.L'aggiornamento consiste in una vera e propria evoluzione del gioco, ...

Lady Montolivo è più sexy che mai : “aspettiamo un maschietto - lo sognavamo” [GAlleRY] : 1/6 ...

