Alberto Angela | Io il sabato sera al posto di soubrette e cantanti Vi porto con me

Ulisse 2018 dove vedere le puntate con Alberto Angela in tv - streaming e replica : Ulisse 2018 dove vedere. Torna con una nuova stagione televisiva su Rai 1 Ulisse Il Piacere della Scoperta condotto come sempre da Alberto Angela. Ecco di seguito in dettaglio gli orari, dove vedere la diretta del varietà in tv o streaming e come rivedere le puntate in replica. SCOPRI TUTTO SU #Ulisse Ulisse 2018 dove vedere le puntate con Alberto Angela in tv, streaming e replica Le nuove puntate di Ulisse Il Piacere della ...

Ulisse - Il piacere della scoperta con Alberto Angela nella Cappella Sistina : anticipazioni e diretta : Ulisse - Il piacere della scoperta su Rai 1: Alberto Angela parte dalla Cappella Sistina.Ulisse - Il piacere della scoperta debutta su Rai 1 dopo oltre un decennio di onorato servizio su Rai 3 e conquista la prima serata del sabato sera a partire da questa sera, 29 settembre 2018, con la prima delle quattro puntate previste per questo ciclo autunnale. Sabato prossimo, 6 ottobre, si racconterà Cleopatra, con la partecipazione dei 2Cellos e di ...

Alberto Angela : «Il sabato su Raiuno? Come andare sulla Luna» : Alberto Angela è la star del sabato sera di Raiuno. L’intrattenimento cede il passo alla cultura. Dopo il successo di ascolti di Stanotte a Pompei (con quasi il 25% di share) è il turno della nuova stagione di Ulisse: il piacere della scoperta che da Raitre emigra sulla rete ammiraglia (dal 29 settembre in prima serata per 4 puntate). Una scommessa che raccoglie i sorprendenti risultati dei precedenti appuntamenti con il divulgatore figlio ...

“Ulisse : il piacere della scoperta” – Prima puntata di sabato 29 settembre 2018 - su Raiuno - con Alberto Angela. La Cappella Sistina. : Ulisse – Il piacere della scoperta torna con una nuova edizione e una nuova rete passando infatti su Raiuno. Alberto Angela, dopo il grande successo di sabato scorso con Stanotte a Pompei dove ha superato i 4 milioni di spettatori con oltre il 24% di share, porta così il suo programma sulla rete ammiraglia per […] L'articolo “Ulisse: il piacere della scoperta” – Prima puntata di sabato 29 settembre 2018, su Raiuno, con Alberto ...

Alberto Angela e il veto sulla domanda sul figlio Edoardo (VIDEO BLOGO) : Vi ricordate il curioso e improvviso exploit social di Edoardo Angela, figlio di Alberto Angela e nipote di Piero, diventato virale poche settimane fa apparentemente per il solo merito di essere bello? Il figlio di Alberto Angela fa impazzire il web: "È patrimonio dell'Unesco" prosegui la letturaAlberto Angela e il veto sulla domanda sul figlio Edoardo (VIDEO BLOGO) pubblicato su ...

Alberto Angela 'Con Ulisse sfidiamo l intrattenimento del sabato sera' : 'Io star del sabato sera? Potete capire il mio stato d'animo. Da anni facciamo programmi di divulgazione, storia e cultura. Mai ci saremmo aspettati di arrivare a questo punto' dice Alberto Angela che ...

Alberto Angela porta 'Ulisse' su Rai1 : Sabato 29 settembre in prima serata su Rai1 con il 'Viaggio nella Cappella Sistina' prende il via la nuova serie di 'Ulisse - Il piacere della scoperta', quattro puntate condotte da Alberto Angela ...

‘Ulisse’ sbarca su Rai Uno - Alberto Angela al timone del sabato sera : le novità : Da domani in prima serata su Rai Uno il programma di divulgazione scientifica condotto dal giornalista: cosa cambia nel...

Alberto Angela a Blogo : "Ecco come cambia Ulisse nel passaggio da Rai3 a Rai1" (VIDEO) : Domani sera su Rai1 il debutto in prima serata al sabato di Ulisse, storico programma di Alberto Angela. Blogo ha rivolto alcune domande al divulgatore che già la scorsa settimana sulla rete ammiraglia della tv pubblica ha fatto il pieno di ascolti (e di consenso di pubblico e di critica) con il suo Stanotte a Pompei. Ulisse su Rai1, conferenza stampa con Alberto Angela: Gigi Proietti nel ...

Ulisse di Alberto Angela racconta il Rinascimento - Cleopatra - Shoah e Sissi su Rai 1 : “Ulisse il piacere della scoperta” di Alberto Angela approda su Rai 1 con quattro speciali prime serate: ecco tutte le anticipazioni Dopo il grandissimo successo di ascolti e di pubblico dello speciale “Stanotte a Pompei”, Alberto Angela è pronto a tornare in prima serata su Rai1 con un nuovo ciclo di puntante di “Ulisse il piacere della scoperta“. Ecco tutte le novità e gli argomenti dell’edizione ...

Ulisse su Rai1 - conferenza stampa con Alberto Angela : Gigi Proietti nel cast : [live_placement] Sta per iniziare presso la Curia Iulia del Foro Romano a Roma la conferenza stampa di presentazione di Ulisse: Il piacere della scoperta. Si tratta della nuova edizione del programma di Alberto Angela, trasmesso da questa stagione il sabato sera su Rai1 (e non più su Rai3). Blogo è presente e racconterà l'incontro in tempo reale. Previsti gli interventi del direttore di Rai1 Angelo Teodoli e del conduttore Alberto Angela. ...

