Agente Rossi | Contaminazione involontaria

Juventus-Milan - decisive le prossime 48 ore : l’Agente di Higuain a Milano - la situazione sulla maxi-operazione [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per lo scambio tra Juventus e Milan, le due dirigenze stanno lavorando senza sosta per provare a concludere la maxi operazione, in tre sono pronti a cambiare maglia. Le certezze riguardano Bonucci e Higuain, il difensore ha deciso di tornare alla Juventus, il Pipita è pronto ad accettare i rossoneri e confermarsi grande protagonista in Serie A, a Milano è arrivato l’agente del calciatore argentino, si sta ...