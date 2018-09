wired

: Acer Swift 7, sottile senza limiti #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : Acer Swift 7, sottile senza limiti #DipartimentoInnovazioneTecnologia - Media_World : Scoprite i processori di ultima generazione di Acer Swift 3. Tutta la potenza possibile per svolgere le attività gi… -

(Di sabato 29 settembre 2018) (foto:) Una delle priorità di chi lavora sempre in movimento è quella di avere a disposizione strumenti facili da trasportare ma ugualmente utili per portare a termine la giornata tra un impegno e l’altro. In ambito digitale è lo stesso: a che serve un notebook potente ma intrasportabile, o un gadget compatto ma incapace di svolgere le attività più banali?7 risponde esattamente a questa esigenza: è un ultrabook di lusso, potente ma al contempo estremamentee soprattutto capace di sfoggiare un design così sofisticato che lo contraddistingue da tutti gli altri; il prodotto perfetto per uno start-upper come me e in generale per chiunque lavori in modo smart e desideri un assistente affidabile e di classe.7 è chiaramente pensato per chi con il laptop lavora prevalentemente in movimento: intanto ècome nessun altro e leggerissimo da trasportare, ...