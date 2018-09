Abusi - Papa invita fedeli a preghiera : diavolo non prevalga : Città del Vaticano, 29 set., askanews, - Sullo sfondo dell'emergere dello scandalo degli Abusi sessuali nella con conseguenti polemiche virulente all'interno della Chiesa, Papa Francesco, nel giorno ...

Abusi nella chiesa - il Papa : “Fatto mostruoso - prima si nascondeva ora lo affrontiamo” : "In tempi antichi queste cose si coprivano perché ernoa una grande vergogna. Era il modo di pensare del secolo scorso" ha ammesso il Pontefice davanti ai giornalisti sull'aereo che da Tallinn lo riportava a Roma, aggiungendo però che ora la "la chiesa ha preso coscienza di questo, si è accorta che doveva lottare in un altro modo e ce l'ha messa tutta"Continua a leggere

Abusi - il Papa rimuove altri due vescovi cileni coinvolti in indagini - : Sono il vescovo di San Bartolomé de Chillan, Carlos Eduardo Pellegrin Barrera, e quello di San Felipe, Enrique Contreras Molina. Al loro posto amministratori apostolici fino a nuova decisione. La ...

Bono incontra il Papa : "Abusi - dolore su viso di Francesco"/ Leader U2 elogia Bergoglio contro capitalismo : Leader U2 Bono incontra Papa Francesco: 'abbiamo parlato di abusi, ho visto il dolore sul viso del Santo Padre'. L'udienza sul tema dell'educazione.

Bono Vox : "Ho visto il dolore sul volto del Papa quando abbiamo parlato degli Abusi" : Nel corso del loro incontro Bono Vox e il Papa hanno affrontato anche il tema della pedofilia nella Chiesa: "Ho potuto vedere il dolore nella sua faccia, penso fosse sincero", dice il cantante di origine irlandese, impegnato contro la fame nel mondo e il debito estero. Nel 2009 aveva incontrato anche Benedetto XVI all'udienza gli artisti nella Cappella Sistina."Con Sua Santità abbiamo lasciato andare la conversazione dove voleva andare", ...

Bono incontra il Papa : “Abusi - dolore su viso di Francesco”/ Leader U2 elogia Bergoglio contro capitalismo : Leader U2 Bono incontra Papa Francesco: "abbiamo parlato di abusi, ho visto il dolore sul viso del Santo Padre". L'udienza sul tema dell'educazione: "vuole domare bestia capitalismo"(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 20:20:00 GMT)

Bono Vox parla col Papa di Abusi Irlanda : è un uomo straordinario : Città del Vaticano, 19 set., askanews, - Con il Papa, che lo ha ricevuto questo pomeriggio in Vaticano, Bono Vox, leader degli U2, ha parlato anche degli abusi sessuali nella Chiesa in Irlanda: lo ha ...

Bono : "Il Papa straordinario. Abbiamo parlato di Abusi - ho visto il suo dolore" : ... all'epoca cardinale di Buenos Aires, per garantire una formazione ed una educazione a centinaia di migliaia di bambini, giovani e adolescenti di 190 Paesi attraverso anche l'arte e lo sport. Ma non ...

Bono Vox parla col Papa di Abusi Irlanda : è un uomo straordinario : Città del Vaticano, 19 set., askanews, - Con il Papa, che lo ha ricevuto questo pomeriggio in Vaticano, Bono Vox, leader degli U2, ha parlato anche degli abusi sessuali nella Chiesa in Irlanda: lo ha ...

Papa Francesco s'è fatto un'idea sugli Abusi. Problema : ... come quello del predecessore, a rinchiudersi " chissà quanto provvisoriamente " nel fortino eretto in tutta fretta per difendersi dagli assalti del mondo. un'idea ben precisa ce l'ha ed è quella che ...

Papa Francesco s’è fatto un’idea sugli Abusi. Problema : Il Papa non naviga a vista sulla questione degli abusi sessuali che hanno costretto anche il suo pontificato (come quello del predecessore) a rinchiudersi – chissà quanto provvisoriamente – nel fortino eretto in tutta fretta per difendersi dagli assalti del mondo. un’idea ben precisa ce l’ha ed è qu

Colpo di scena in Vaticano : sotto accusa per Abusi sessuali un vescovo al vertice della ricchissima Papal foundation : Si può parlare con gli atti in modo molto più forte che con le parole.Allo scoccare delle 12 di oggi, cioè all'ora esatta in cui era fissato in agenda l'incontro tra il Papa e il vertice della Conferenza episcopale americana - che aveva chiesto un'udienza urgente in Vaticano dopo le accuse dell'ex Nunzio Viganò sulle presunte coperture vaticane e dello stesso Francesco nei confronti dell'ormai ex cardinale McCarrick - ...

Papa Francesco su Abusi e pedofilia/ “Aiutate la Chiesa in Irlanda a farla finita con questa storia” : Durante la sua visita a Dublino lo scorso agosto, il Papa ha incontrato un gruppo di padri gesuiti, approfondendo con loro il tema degli abusi su minori da parte dei sacerdoti(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 17:39:00 GMT)

Papa : 'Abusi sono voragine spirituale'. Sistina - s'indaga sul coro : Si tratta di quella sul coro della cappella Sistina, nota al mondo nei secoli per gli immortali affreschi di Michelangelo. Ebbene l'indagine in questione non è su colori e suoni, ma è di ben altro ...