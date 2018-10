A Chen’annos | i segreti dei centenari di Sardegna

tvzap.kataweb

(Di sabato 29 settembre 2018) C’è un’area dellachiamata Ogliastra dove si vive più a lungo che nel resto del mondo. Solo un’isoletta greca, una giapponese e un angolo del Costarica le fanno concorrenza. Il docufilm “A CHENT’ANNOS – IDEIIN”, in onda domenica 30 settembre alle 23:30 sul NOVE alla vigilia della Giornata Internazionale degli Anziani (1° ottobre), racconta il fascino e i misteri della longevità made in Italy. Esistono alcune parti del mondo in cui è possibile vivere felici e a lungo. Queste aree sono state battezzate “blue zones”: qui arrivare a cento anni è più facile che altrove e l’età media è altissima. Dieci anni fa delle indagini demografiche hanno identificato la provincia di Nuoro come l’area con la più alta concentrazione dei. Un luogo umile che accarezza il sogno perenne dell’uomo, se non l’immortalità la vita più lunga ...