A cena con Ermal Meta con Charity Stars il 12 ottobre | ecco le istruzioni per partecipare

Gentiloni : 'Festeggiamenti sul balcone di Palazzo Chigi scena inquietante' : 'Sono rimasto molto colpito dai festeggiamenti sul balcone di Palazzo Chigi, una scena come quella dal punto di vista simbolico produce inquietudine'. Lo ha detto Paolo Gentiloni nel circolo Pd di via ...

Def - retroscena Sergio Mattarella : 'Molto preoccupato per la tenuta dei conti e la spallata all'Europa' : 'Temo che passeremo giorni anche peggiori di questo venerdì nero'. È questa la profezia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , dopo che ieri 28 settembre, lo spread è schizzato a quota ...

Mercato del Carmine - stasera cena medievale con delitto : Tra gli spettacoli offerti dall'associazione, oltre alla "cena medievale con delitto" figurano i tornei medievali, eventi di piazza e i combat-show . La serata prevede prenotazione obbligatoria . Il ...

La manovra sul balcone e le preoccupazioni dell'Europa. Di cosa parlare stasera a cena : Il balcone fa sempre il suo effettaccio e tutti, giustamente, lo hanno stigmatizzato. stasera a cena non potrete esimervi da qualche critica di stile alla manovra e alla sua peronista presentazione. Più difficile, ma non perché manchino gli argomenti astratti, prendersela con i contenuti, perché, se

Costanza Quatriglio racconta una scena di Sembra mio figlio : “Questa scena, un po’ sognata e un po’ reale, è la prima in cui appare il popolo hazara e gli occhi del protagonista si moltiplicano”, dice la regista. Leggi

A X Factor va in scena un reality agghiacciante sulle conseguenze dell'amore : State tutti bene? Andiamo, non vorrete mollare adesso. Tutto finisce, pure le audition - quattro interminabili puntate costruite con i copia-incolla di provini che avrebbero fatto desistere chiunque dall’intraprendere la carriera musicale. La settimana prossima cominciano i Bootcamp, e nel frattempo

Sara Affi Fella - Nicola Panico rivela : «Ha inscenato un finto malore con l'ambulanza a casa per non farmi dire la verità» : Si infittisce lo scandalo che ha travolto Sara Affi Fella , l'ex tronista di Uomini e Donne , che avrebbe ammesso di essere stata ancora fidanzata durante il programma. Nicola Panico avrebbe deciso di ...

Il retroscena di Emilio Fede : “ecco perchè Berlusconi ha comprato il Monza” : Emilio Fede è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio in diretta dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Emilio Fede ha parlato di Berlusconi: “Pochi giorni fa mi ha telefonato. Ha squillato il cellulare, non appariva il numero, era il suo capo scorta che me l’ha passato. Non mi ha dato possibilità di parlare, mi ha fatto i complimenti ...

Terry Gilliam racconta una scena di L’uomo che uccise Don Chisciotte : “Il messaggio importante di questa scena è che bisogna stare sempre molto attenti a quello che si scrive”, dice il regista. Leggi

Retroscena Icardi : settimana scorsa nuovo incontro Wanda-Ausilio per il rinnovo : Il rinnovo di Mauro Icardi si farà, bisogna solo capire quando. E la data potrebbe essere vicina perchè come svelato dal Corriere dello Sport nel corso della passata settimana la mogile e agente Wanda Nara, ha incontrato in gran segreto il direttore sportivo Piero Ausilio nel suo ufficio privato di Milano. LA PROPOSTA DELL'INTER - ...

I Retroscena di Blogo : I conduttori in pole per La pupa e il secchione 2019 : Vi abbiamo dato conto i giorni scorsi del molto probabile ritorno sulle frequenze di Italia1 del varietà La pupa e il secchione. Il programma che ha solcato l'etere televisivo italiano fra il 2006 ed il 2010 per ben due edizioni, starebbe per tornare sempre su Italia1 e più precisamente nel 2019, subito dopo il Festival di Sanremo.Vi abbiamo anche detto che in queste settimane si sta decidendo chi dovrà condurre la nuova edizione di ...

ScenaRIO/ L'asse Di Maio-Salvini-Meloni per far fuori Berlusconi e il centrodestra : Di Maio e Meloni stanno lavorando per dar vita a un fronte sovranista che in primavera sfiderà gli europeisti di Macron e Merkel (più Renzi e il Cavaliere). DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 06:01:00 GMT)SCENARIO/ Sapelli: Salvini ha venduto il Nord al partito dell'austerità, di G. SapelliDIETRO LE QUINTE/ Il piano di Salvini: rompere con M5s e votare a marzo 2019, di A. Del Duca

RETROScena/ L'Europa approva i conti (e i tagli) di Tria - Salvini e Di Maio : Altro che scontro tra Di Maio e Tria, incognita sulla legge di bilancio, eccetera. Macché. In Europa il governo piace. Anche perché userà le forbici. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Il partito (italiano) che vuole l'Italia in crisi, di A. MangiaCAOS MIGRANTI/ Aquarius e governo: ecco perché i rimpatri non funzionano, int. a G. Gaiani

Inter - retroscena Icardi : “La Juventus lo ha cercato. Resterebbe a vita con i nerazzurri” : RINNOVO Icardi – Proseguono i colloqui tra l’Inter e il bomber argentino sull’agognato rinnovo del contratto. Letterio Pino, agente e componente del gruppo di procuratori vicini a Wanda Nara, ha rivelato qualcosa sul futuro e soprattutto sulle voci di mercato che hanno accompagnato nei mesi scorsi il centravanti: “Il rinnovo? C’è serenità totale, chiaro che l’incontro prima o poi si farà nell’Interesse di tutti. ...