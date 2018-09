50 anni e già nonna di 8 nipotini | rimane incinta di 4 gemelli

Maltempo Sicilia : mareggiata provoca danni nel Catanese : Una mareggiata ieri ha provocato ingenti danni lungo il litorale dei Ciclopi, nel territorio del Comune di Aci Castello (Catania). L’amministrazione comunale è pronta a “chiedere lo stato di calamità”. Lo ha annunciato il sindaco Filippo Drago, aggiungendo che la mareggiata ha devastato le piattaforme di molti stabilimenti balneari e di diversi lidi privati oltre ad aver danneggiato o affondato alcune barche. Drago da ieri sera ...

Uomini e donne - Gianni Sperti si scaglia contro Giorgio Manetti : 'E' stato orribile' : La nuova edizione di Uomini e donne trono over è partita con un addio importante: quello di Giorgio Manetti. Dopo svariati anni all'interno dello studio della trasmissione di Canale 5, ecco che Giorgio ha scelto di interrompere la sua collaborazione con il dating show di Maria De Filippi e ha cambiato pagina. Durante la prima puntata del trono over di quest'anno è stato svelato che uno dei motivi di questo addio ha a fare anche con Gianni Sperti ...

Rainbow : Winx festeggiano 15 anni - tra le novità il cartone animato 44 Gatti e la serie tv Club 57 : Presentate le novità e i progetti di Rainbow per l'autunno e per il 2019 Rainbow. La global content company fondata da Iginio Straffi, leader in Europa e tra le principali realtà di riferimento a livello internazionale per la creazione di contenuti (sia animati che live action) e per la produzione di prodotti televisivi e cinematografici, festeggerà il prossimo anno il 15esimo compleanno delle Winx (il brand è distribuito in più di 100 ...

Berlusconi compie 82 anni e festeggia in Sardegna. Il videomessaggio : “Cercherò di meritarmi il vostro affetto” : Silvio Berlusconi compie oggi, sabato 29 settembre, 82 anni. Per l’occasione il leader di Forza Italia ha pubblicato sul profilo Twitter un breve video registrato dalla sua villa in Sardegna per ringraziare degli auguri ricevuti: “In tanti mi hanno scritto per manifestare la loro stima. Cercherò di continuare a meritarmi il loro affetto” L'articolo Berlusconi compie 82 anni e festeggia in Sardegna. Il videomessaggio: ...

Santarcangelo : 90 anni di Gianni Fucci - mostre - laboratori e tanto altro in biblioteca : ... invece, doppia proposta al Musas : un evento del Pam Club per la Giornata Nazionale delle famiglie al museo , F@MU, e un'iniziativa in occasione della XX edizione del Festival del Mondo Antico, "Tra ...

Giorgia - morta a 21 anni : suo il viso del primo trapianto di faccia. Il padre : «Non c'è mai una fine» : «Non c'è eroismo. La gente si stupisce ancora per la donazione degli organi ma è solo un gesto di generosità e carità cristiana. Giorgia non è...

Maltempo - Uragano nel Mar Jonio : violenta mareggiata nel Ragusano - danni e allagamenti : Gli effetti dell’Uragano Mediterraneo presente nel Mar Jonio si sono sentiti anche nella provincia di Ragusa: ieri sera ha provocato danni e allagamenti lungo il litorale. Una violenta mareggiata ha colpito in particolare la frazione marina di Sampieri (Scicli) facendo saltare alcune basole del lungomare: segnalato il crollo di alcuni bastioni, mentre i due chalet del lido principale hanno registrato ingenti danni, e quindi sono stati ...

Alla "Funkhaus" di Berlino si festeggia il ventesimo anniversario di Red Bull Music Academy : Per cinque settimane dall'8 settembre al 12 ottobre a Berlino, luogo da dove tutto è partito, si festeggia il ventesimo anniversario di Red Bull Music Academy, il programma educativo che ha percorso ...

Polizia. L'Anps festeggia il 50esimo anniversario : le iniziative : Nelle giornate del 29 e 30 settembre, concomitante con la ricorrenza di San Michele Arcangelo Santo protettore della polizia di Stato, in occasione della

Mareggiate nel Ragusano - danni per la 'coda' di un ciclone marino : Violente Mareggiate nel Ragusano da Marina di Ragusa a Marina di Modica. danni al lungomare di Sampieri nello Sciclitano, dove protezione civile, polizia locale e carabinieri con le squadre degli ...

Manovra - Tria festeggia i 70 anni al lavoro. Mef all'opera sulla nota al Def : Il day after del ministero dell'Economia è caratterizzato da una frenetica attività che ruota intorno a quel 2,4%

Operata a 104 anni è già in piedi : "Il mio segreto? 2 birre al giorno"/ Ultime notizie : “fatto straordinario” : Operata a 104 anni, due giorni dopo l'intervento è già in piedi: nonnina di Taranto rivela il suo segreto: mangiare di tutto e bere due birre al giorno.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 19:23:00 GMT)

Ciclone nello Ionio : mareggiata provoca danni nel ragusano - video da Sampieri : La formazione del Ciclone simil tropicale (TLC) nel cuore del mar Ionio, di cui vi abbiamo parlato ampiamente nei nostri ultimi editoriali, è stata responsabile di un netto rinforzo del vento anche...