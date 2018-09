14ENNE ACCOLTELLA CONVIVENTE DELLA MAMMA Ultime notizie Sassari | così l' ha difesa dalle

Sassari - 14ENNE ACCOLTELLA compagno della madre per salvarla dalle botte : Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato dalla Polizia a Sassari dopo aver accoltellato il compagno della madre. Il minorenne ha impugnato un coltello per difendere la mamma che, per l'ennesima volta, ...

Sassari - 14ENNE ACCOLTELLA compagno della madre per salvarla dalle botte : Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato dalla Polizia a Sassari dopo aver accoltellato il compagno della madre. Il minorenne ha impugnato un coltello per difendere la mamma che, per l'ennesima volta, ...