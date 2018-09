Zanza non ha ucciso nessuno e per i suoi funerali non pretendeva cattedrali

Zanza - chiesa negata per i funerali : "Il parroco non ha voluto" : Il parroco di Regina Pacis, nella zona di Lagomaggio a Rimini, si rifiuta di celebrare i funerali di Zanza, il re dei...

Le parole di Cattaneo al GF Vip non sono più sessiste di quelle di Libero su Zanza. Il problema è culturale : Parliamo di narrazioni. Narrazioni sbagliate, degradanti. Come quelle che si fanno in questo paese contro migranti, persone Lgbt e donne. Non è un caso che io abbia citato tutte queste categorie insieme. Creato il prototipo di umanità perfetta – quella che prevede lo status di maschio, bianco, eterosessuale e cristiano (possibilmente borghese, magari) – tutto ciò che fuoriesce da tale paradigma può essere bistrattato. In vario modo: dalla ...

“Ci perseguitano”. Le Zanzare non sono tutte uguali : ecco quelle che trasmettono dalle nostre parti : La trasmissione di malattie infettive dalle zanzare all’uomo è sempre esistita ed è un problema molto più sentito nei Paesi in via di sviluppo. Per questo è importante correre ai ripari utilizzando repellenti sulla pelle e sugli abiti, zanzariere, pantaloni lunghi. E poi fare trattamenti antilarvali, eliminare i sottovasi, svuotare frequentemente le ciotole d’acqua per gli animali domestici, evitare che l’acqua ristagni nei giardini. ...

No - le Zanzare non pungono a caso. Ecco come scelgono la “preda” : (Foto: Unsplash) Taluni sono letteralmente presi d’assalto. Talaltri – fortemente invidiati dai primi – del tutto ignorati. Capire le ragioni alla base delle preferenze per cui le zanzare pungono una persona anziché un’altra non è cosa da poco. E ha ricadute molto più serie di quanto si possa immaginare: la zanzara, infatti, provoca (indirettamente) oltre un milione di morti l’anno – il che la colloca al primo posto nella classifica degli ...

Salute - ecco come alleviare le punture di Zanzara e perché non bisogna assolutamente grattarle : In piena estate è quasi impossibile evitarle: le punture di zanzara sono parte del tempo che trascorriamo all’aperto. Grattare la zona per alleviare il prurito sembra l’unica soluzione possibile per avere un po’ di sollievo. Ma l’azione di grattare può causare più infiammazione e infezioni, secondo il Dott. Ronald McRipley, collaboratore di medicina d’emergenza al Geisinger Health System della Pennsylvania: “Se è un’infiammazione, si avvertirà ...