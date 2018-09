XFactor 2018 | Alessandro Gassmann | “Mio figlio in gara? Pensavo avesse messo incinta

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 settembre 2018) “Non mi aveva detto niente”. L’attorecommenta così la decisione delLeo di partecipare a. “Si è presentato da me con la faccia di chi doveva dirmi qualcosa. Gli ho chiesto se avevaqualcuna, se aveva menato qualcuno, se aveva una brutta malattia. A quel punto mi ha detto che aveva passato i provini dei giudici”, ha raccontato l’attore in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando di aver saputo che ilaveva partecipato ai provini per il talent di Sky solo a cose fatte. Con i ricci scuri un po’ spettinati e i lineamenti del viso che ricordano molto quelli del padre, Leoè salito sul palco imbracciando la sua chitarra: “Sono qui per cercare la mia strada”, ha detto, e provare di fatto a “riprendermi la mia vita, fortunata, ma impegnativa”. Poi si è esibito con Freedom, il brano da lui scritto e “dedicato a tutte quelle ...