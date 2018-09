X-MEN | IL RITORNO Video trailer | Dark Phoenix è il nuovo capitolo | nel cast Fassbender e

F1 – Giovinazzi alla Sauber - la gioia di Angelo Sticchi Damiani : “finalMENte il ritorno di un italiano! Grazie Ferrari” : Angelo Sticchi Damiani commenta il ritorno di un pilota italiano in F1: il presidente dell’Aci reagisce così alla notizia di Giovinazzi alla Sauber “Torna finalmente in forma stabile un pilota italiano in Formula1 e dobbiamo ringraziare Ferrari per aver creduto e sostenuto il passaggio di Antonio Giovinazzi in Sauber. La Federazione sportiva Aci ha fatto tutto quello che era nelle proprie possibilità per arrivare a questa ...

Il decreto Salvini e il ritorno all'ordine politico. Il comMENto di Ippolito : È ovvio che tali diritti appartengano ad una sfera superiore rispetto alla politica. Ma è altrettanto giusto che tali diritti non possano ricadere esclusivamente sulla politica particolare di uno ...

Piccoli Brividi 2 : il nuovo spot ci mostra finalMENte il ritorno di Jack Black : ... ricordiamo, si ambienta durante Halloween, e vede al centro della narrazione dei giovani ragazzi che fanno l'errore di portare nel mondo reale alcuni dei mostri più celebri creati da Stine, dal ...

Tennis - Roger Federer pensa ad un ritorno al Roland Garros : “Non ho ancora preso una decisione ma è sicuraMENte qualcosa che ho in MENte” : “Non ho ancora preso una decisione in merito ma è sicuramente qualcosa che ho in mente. Me l’hanno chiesto parecchie volte nelle ultime settimane“. Con queste parole si è espresso il fenomeno del Tennis mondiale Roger Federer (n.2 del mondo), a margine di una campagna della Fondazione Andy Roddick, relativamente ad un suo ritorno sulla terra rossa del Roland Garros. Il Tennista svizzero, nonostante i suoi 37 anni e i recenti ...

Fabrizio Corona sMENtisce il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez : Belen Rodriguez e Fabrizio Corona non stanno insieme, parla lui Nessun ritorno di fiamma per Fabrizio Corona e Belen Rodriguez. L’ex re dei paparazzi ha smentito la notizia lanciata di recente dal settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti. Su Instagram Stories Corona si è limitato a postare la foto della copertina del nuovo numero della rivista (visibile in fondo all’articolo) commentando a caratteri cubitali: “fake ...

Ha un malore MENtre taglia la legna. L'amico corre in paese per cercare aiuto - ma al ritorno il boscaiolo era morto : MOENA . Stava tagliando la legna nel bosco quando ha avvertito una fitta al petto e si è accasciato a terra . L'amico che si t rovava nel bosco con lui ha subito capito cosa stava succedendo ed è ...

«DoMENica In» : il ritorno di Mara funziona (ma con riserva) : Mara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara Venier «è ancora qua». Lo dice la canzone di Vasco che accompagna il suo ingresso nello studio di Domenica In e lo dice lei, la voce che rimbomba e le braccia che si allargano. «Eh già, sono ancora qua. Dopo quattro anni sono tornata a casa e ringrazio chi mi ha voluto in questa Domenica In, che è la mia decima». Mara ha una parola per tutti, ...

DoMENica Live – Prima puntata del 16 settembre 2018 – Il ritorno delle sorelle Lecciso che incontrano le gemelle Kessler. : Riparte, anzi decolla Domenica Live. La nuova stagione è sempre guidata da Barbara D’Urso come testimoniano anche gli spot in cui veste i panni di hostess di volo. Si tratta del settimo anno consecutivo per la conduttrice che la vede protagonista quest’anno di un nuovo scontro: a Domenica In dopo Cristina Parodi (che comunque ritroverà dalle 17:30 alle […] L'articolo Domenica Live – Prima puntata del 16 settembre 2018 ...

ANTONIO MEZZANCELLA È ERMAL META/ Il ritorno con un pezzo veraMENte tosto (Tale e quale show) : ANTONIO MEZZANCELLA, l'avventura del programma di Rai Uno deve ancora iniziare ma questi è già consdierato da tutti il super favorito per la vittoria finale. (Tale e quale show)(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 22:40:00 GMT)

Ciclismo - Coppa Agostoni 2018 : il ritorno di Gianni Moscon. Una pedina fondaMENtale per Cassani verso i Mondiali : Alla Coppa Agostoni Gianni Moscon farà il suo ritorno in corsa. Oggi è scaduta la squalifica di cinque settimane che l’UCI aveva inflitto al 24enne trentino in seguito alla manata data al francese Elie Gesbert nella quindicesima tappa del Tour de France, che gli era costata anche l’espulsione dalla Grande Boucle. Ora Moscon è quindi nuovamente libero di tornare a correre e sabato lo vedremo già in azione. Come dichiarato oggi in un’intervista, ...

J-Ax diMENtica Fedez e annuncia il ritorno degli Articolo 31 : J-Ax rivela il ritorno degli Articolo 31: l’annuncio dopo il litigio con Fedez In queste ultime settimane J-Ax ha fatto molto discutere i tanti fan per il presunto litigio con il rapper Fedez. Difatti, secondo alcune indiscrezioni circolate in questi giorni, pare che i due rapper abbiano discusso per colpa di Chiara Ferragni. Che ruolo avrebbe avuto quest’ultima in questo screzio? In base ad alcune fonti vicini ai diretti interessati ...

Ubisoft comMENta la possibilità di un ritorno di Splinter Cell : C'è stato un tempo in cui Sam Fisher ha contribuito a definire un intero genere di giochi con la serie Splinter Cell. Tuttavia, il personaggio sembra apparire sempre meno, essendo ridotto a un semplice cammeo o easter egg in giochi come Ghost Recon: Wildlands, che di recente ha visto apparire il personaggio in un evento in-game. Molti fan sono rimasti delusi dal fatto che Fisher non sia comparso alla conferenza E3 di quest'anno, specialmente ...

Meteo - settimana col ritorno di Caronte : caldo anomalo alMENo fino a giovedì : Secondo gli esperti Meteo durante questa settimana di metà settembre il protagonista sarà il caldo, con temperature che raggiungeranno in molte città i 35 gradi. Il bel tempo e il clima estivo resisterà almeno fino a giovedì, poi a partire da venerdì e nel prossimo weekend potrebbe di nuovo cambiare tutto.Continua a leggere