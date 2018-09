WRC | ritorno alle origini per Ogier e Ingrassia

WRC : per Citroën ritorno all’asfalto con tre rally in uno : Il rally di Germania, nono round della stagione, segna il ritorno all’asfalto, dopo quattro prove su sterrato. Breen-Scott Martin e Mads Ostberg-Torstein Eriksen del Citroën Total Abu Dhabi WRT, dovranno vedersela con tutta una serie di difficoltà, nella speranza di replicare la dinamica finlandese. L’efficacia su tre tipi di fondo diversi è la sfida che […] L'articolo WRC: per Citroën ritorno all’asfalto con tre rally in uno ...