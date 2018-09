Weekend intenso per Unione Rugby L' Aquila

Veloce ma intenso peggioramento nel Weekend con netto calo termico : Sguardo alla evoluzione attuale Bentrovati amici siamo finalmente prossimi a un calo delle temperature al centro-nord grazie all’entrata tra stanotte e domani di un vasto fronte freddo atlantico. Come vediamo nella mappa della pressione al suolo per stanotte infatti sarà la risalita dell’Anticiclone delle Azzorre in pieno atlantico a permetterne la discesa. calo termico che si farà sentire domani al Nord , Domenica al centro mentre ...

Equitazione - Weekend intenso per l’Italia. Azzurri tra Irlanda e Germania - spiccano Giugni e Chiappero : weekend molto intenso per l’Italia dell’Equitazione che sarà impegnata in ben tre concorsi in giro per il mondo. Alberto Giugni si cimenterà a Cappoquin (Irlanda) in un CIC3* in sella a Mischievous e poi in un CCI2* con Summerbridge Boots, Carneyhaugh Quantum e Applejack. Silvia Gozzi, invece, andrà in scesa al CIC1* di Sahrendorf (Germania) con Qual Buon Vento. Al CIC2* di Schwaiganger (Germania) prenderanno parte Rebecca Chiappero ...