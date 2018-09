Voltaren e Tachipirina a confronto | i possibili danni per il cuore degli antidolorifici

Blastingnews

: Il #Voltaren aumenta i rischi di infarto. Meglio la #Tachipirina - fra_menna96 : Il #Voltaren aumenta i rischi di infarto. Meglio la #Tachipirina - spettacolo_fp : È tra gli antidolorifici più utilizzati, ma oggi arriva una pericolosa scoperta. Aumenta il rischio di infarto e i… - TerrinoniL : Antidolorifico aumenta il rischio di infarto e ictus: Voltaren e Tachipirina a confronto -

(Di venerdì 28 settembre 2018)nel mirino di uno studio danese che avrebbe dimostrato l'associazione del rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari in relazione all’uso di farmacie, in particolare, di quelli a base di diclofenac. Lo studio è stato condotto in collaborazione con l’università americana di Stanford e i ricercatori dell'Ospedale di Aarhus in Danimarca e pubblicato, di recente, sulla famosa rivista medica ‘Bristish Medical Journal’.pericoloso per ilin base ai risultati emersi dallo studio Lo studio è stato condotto dai ricercatori confrontando, in parallelo, varie molecole utilizzate nella famigliapresenti sul mercato farmaceutico. In particolare, i risultati hanno evidenziato iper l’organismo e, in particolar modo, per ile la stretta relazione dell’utilizzo di medicinali a base di diclofenac messi a...