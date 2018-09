Volley | Semifinali Mondiali 2018 | Brasile-Serbia e Polonia-USA Programma | orari e tv

LIVE Italia-Polonia Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : azzurri - è l’ultima spiaggia. Serve il miracolo per le semifinali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino la nostra Nazionale si gioca il tutto per tutto, siamo all’ultima spiaggia e Serve davvero un’impresa per qualificarci alle semifinali: dobbiamo vincere per 3-0 con almeno 15 punti di scarto complessivi se vogliamo accedere tra le quattro grandi del Pianeta. Gli azzurri devono gettare il cuore ...

Volley - Mondiali 2018 : cosa deve fare l’Italia per qualificarsi alle semifinali? Tutte le combinazioni - serve l’impresa sulla Polonia : cosa deve fare l’Italia per qualificarsi alle semifinali dei Mondiali 2018 di Volley maschile? Semplice: realizzare una vera e propria impresa, qualcosa al di fuori dell’ordinario e che non si è praticamente mai visto in un big match di pallavolo in un contesto di così alto livello. Questa sera (ore 21.15) gli azzurri dovranno battere la Polonia per 3-0 con almeno 15 punti di scarto complessivi, dobbiamo letteralmente ribaltare i ...

LIVE Polonia-Serbia Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : l’Italia tifa gli slavi - partita decisiva per le semifinali! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Polonia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino andrà in scena una partita fondamentale della terza fase della rassegna iridata, la corsa verso le semifinali è entrata nel vivo e anche l’Italia osserverà questo incontro con parecchia attenzione: dopo la scoppola subita ieri contro gli slavi, la nostra Nazionale deve assolutamente tifare Serbia perché ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia ridimensionata - azzurri piallati dalla Serbia. Gioco lacunoso e semifinali lontanissime - ma bisogna crederci! : Ci hanno rifilato una piallata indimenticabile e dolorosa, la Serbia ci ha dato due sonori schiaffi che ci hanno risvegliato e che hanno spezzato (ma solo momentaneamente…) la nostra favola, i Guerrieri Slavi hanno inflitto una sonora lezione di pallavolo all’Italia che è stata sbeffeggiata in una partita giocata a senso unico e in cui la nostra Nazionale non è praticamente mai entrata in campo, demolita tecnicamente e mentalmente da ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia umiliata dalla Serbia - resa senza lottare. Semifinali appese a un filo : L’Italia è stata letteralmente travolta dalla Serbia per 3-0 (25-15; 25-20; 25-18) all’esordio nella terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale è stata presa a pallate dai Guerrieri Slavi, demolita tecnicamente e psicologicamente in ogni frangente, surclassata in appena 90 minuti di gioco a senso unico in cui gli azzurri non sono mai riusciti a esprimerci ai livelli esibiti nelle ultime due settimane. I ...

LIVE Italia-Serbia Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : Torino si stringe con gli azzurri - sfida decisiva per le semifinali : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Di fronte agli oltre 15000 spettatori del Pala Alpitour di Torino, gli azzurri affronteranno gli ostici maestri slavi in una partita già fondamentale nella corsa verso le semifinali: vincere questa sera significherebbe ipotecare un posto tra le migliori quattro formazioni del Pianeta, una sconfitta ci costringerebbe a una partita di ...

Volley - Mondiali 2018 : chi si qualificherà alle semifinali? I gironi della terza fase : tra il gruppo della morte e le chance dell’Italia : Si è delineato il tabellone della terza fase ai Mondiali 2018 di Volley maschile, le sei squadre rimaste in corsa sono state divise in due gironi da tre squadre ciascuno che qualificheranno alle semifinali. Al Pala Alpitour di Torino, dal 26 al 28 settembre, andrà in scena un grande spettacolo con le migliori Nazionali del Pianeta pronte ad affrontarsi a viso aperto per continuare a inseguire il titolo iridato. Ma quali sono le grandi favorite ...

Biglietti Mondiali Volley 2018 : tickets già sold-out per Italia-Serbia e Italia-Polonia. Tutto esaurito anche per semifinali e finale : La volley-mania ha ormai contagiato milioni e milioni di italiani, che hanno sostenuto la nazionale azzurra di pallavolo maschile riempiendo i palazzetti e facendo registrare un boom di ascolti televisivi nell’arco di Tutto il torneo. Il Campionato del Mondo ormai è entrato nel vivo e culminerà con la fase finale che si disputerà al Pala Alpitour di Torino da mercoledì 26 a domenica 30 settembre. Oggi si è svolto il sorteggio dei due ...

Volley - Mondiali 2018 : il tabellone dell’Italia nella terza fase e la strada verso le semifinali. Avversari e possibili incroci : L’Italia ha incantato nelle prime due settimane ai Mondiali 2018 di Volley maschile e con grande autorevolezza si è qualificata alla terza fase della rassegna iridata, la nostra Nazionale è tra le sei grandi del Pianeta e ora non vuole smettere di sognare. Il sorteggio che ha definito la composizione dei due gironi della Final Six può considerarsi benevolo visto che abbiamo evitato Russia e USA ma non bisognerà assolutamente sottovalutare ...

Volley - Mondiali 2018 : il tabellone dell’Italia nella seconda fase - la strada verso le semifinali. Avversari e possibili incroci : L’Italia ora sogna davvero in grande ai Mondiali 2018 di Volley maschile, ha dominato la prima fase infilando ben cinque vittorie (15 punti, solo 2 set persi) e si presenta alla seconda fase a punteggio pieno e con sempre maggiore convinzione. Gli azzurri sono stati strepitosi fin dall’inizio, surclassando il Giappone al Foro Italico di Roma e poi al Mandela Forum di Firenze sono stati stratosferici come dimostrano il roboante 3-0 ...