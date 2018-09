Volley | Pagelle Italia-Polonia primo set | tutti bocciati | azzurri tramortiti e mai in

Volley - Italia-Serbia 0-3 le pagelle degli azzurri. Juantorena e Zaytsev fantasmi - squadra irriconoscibile : L’Italia si è sciolta sul più bello ai Mondiali di Volley 2018. Proprio nella partita che contava di più, gli azzurri sono stati letteralmente schiantati dalla Serbia per 3-0. Ora anche battere la Polonia per 3-0 venerdì 28 settembre potrebbe risultare inutile ai fini della qualificazione. La compagine del Bel Paese dipende ora dalla sfida di domani tra Polonia e Serbia, ma in caso di 3-0 o 3-1 per i polacchi sarebbe quasi fuori. Di sicuro ...

Volley - Italia-Olanda 3-1 : le pagelle degli azzurri. Randazzo devastante - Nelli convincente - Candellaro determinante : L’Italia ha chiuso con una vittoria per 3-1 sull’Olanda la seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley. Ottime risposte da parte delle riserve schierate dal ct Blengini per far rifiatare i titolari. LE pagelle DI Italia-Olanda 3-1 Luigi Randazzo, 9: il migliore in campo. Una partita esaltante, attacca con un esorbitante 64% (23 su 36). Nel primo set fatica come tutta la squadra, poi dal secondo parziale si scatena e diventa ...

Volley - Pagelle Italia-Russia 2-3 : Juantorena e Zaytsev trascinatori - sorpresa Maruotti : L’Italia incappa nella prima sconfitta ai Mondiali 2018 di Volley contro la Russia, ma può comunque gioire per aver messo in cassaforte il primo posto nella Pool E: gli azzurri prenderanno parte alla Final Six di Torino che metterà in palio 4 pass per le semifinali. LE Pagelle DI Italia-Russia 2-3 Ivan Zaytsev, 7,5: attaccare con una percentuale vicinissima al 50% contro la Russia (20/41) è un qualcosa che solo i fuoriclasse possono ...

Volley - Italia-Finlandia 3-0 : le pagelle degli azzurri. Juantorena sugli scudi - Mazzone sempre più incisivo : Serata senza patemi per l’Italia ai Mondiali di Volley 2018: contro la modesta Finlandia è arrivata una secca vittoria per 3-0 che proietta gli azzurri verso la Final Six che si disputerà la prossima settimana a Torino. LE pagelle DI Italia-Finlandia 3-0 Osmany Juantorena, 8: il migliore in campo. 14 punti complessivi con un super 13/20 in attacco. E’ una garanzia totale, l’uomo a cui Giannelli si affida nei momenti chiave, ...

Volley - Italia-Slovenia 3-1 : le pagelle degli azzurri. Colaci di gomma - Giannelli padrone. Sorpresa Maruotti : L’Italia ha infilato il pokerissimo ai Mondiali di Volley 2018, battendo 3-1 la Slovenia e presentandosi alla seconda fase a punteggio pieno. Un bottino importante che mette gli azzurri in buonissima posizione per l’approdo alla Final Six di Torino. LE pagelle degli AZZURRI Ivan Zaytsev, 8: una macchina da punti nei primi due parziali, cala nel terzo set, per poi risvegliarsi nel quarto. Non è una delle sue serate migliori, ciò ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Repubblica Dominicana 3-0 - le pagelle degli azzurri. Juantorena - Pantera esotica. Zaytsev fa 72 - ok Giannelli : L’Italia ha conquistato la quarta vittoria consecutiva ai Mondiali 2018 di Volley maschile demolendo la malcapitata Repubblica Dominicana con un netto 3-0. Successo agevole per la nostra Nazionale che non ha avuto alcun problema a sbrigare la pratica caraibica. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo al Mandela Forum di Firenze. OSMANY Juantorena: 7,5. Il migliore in campo. La Pantera si carica la squadra sulle spalle nel ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Argentina 3-1 - le pagelle degli azzurri. Zaytsev guerriero risolutore - Mazzone uomo da aces - Juantorena top scorer : L’Italia ha sconfitto l’Argentina per 3-1 nella terza partita dei Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale ha avuto la meglio sull’Albiceleste di Julio Velasco mettendo in campo grande cuore e riuscendo a prevalere in un quarto set tiratissimo. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo al Mandela Forum di Firenze. IVAN Zaytsev: 9. Vero uomo squadra, si è assunto tutte le responsabilità nel momento più ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Belgio 3-0. Le pagelle degli azzurri. Zaytsev surreale - Giannelli dispensa classe : L’Italia ha schiantato 3-0 il Belgio ai Mondiali di Volley 2018, arpionando 3 punti fondamentali anche in ottica della seconda fase. Una prestazione davvero perfetta e senza sbavature per gli azzurri. Si può essere ottimisti, ma sempre mantenendo i piedi per terra. LE pagelle degli AZZURRI Simone Giannelli, 9: regista a 360 gradi. Varia il gioco da fenomeno vero. dispensa classe con alcune alzate davvero pennellate. Riesce a tenere caldi ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Giappone - le pagelle della prima gara : Carisma e determinazione per uno dei migliori liberi al mondo. Da vedere e rivedere la ricezione nel primo set: il punto alla fine sarà di Anzani in primo tempo, ma tutta la squadra lo va ad ...