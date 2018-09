Volley | Italia perde un set con la Polonia | eliminata dai mondiali

Mondiale Volley - Italia-Polonia 0-1. Azzurri eliminati : Mondiale Volley, Italia-Polonia 0-1. Azzurri eliminati , foto Ansa, ROMA La Polonia vince il primo set della sfida contro l'Italia 25-14 e si qualifica per la semifinale Mondiale. Gli Azzurri di ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia sciolta come neve al sole - eliminati sul più bello. Lezioni da Polonia e Serbia - azzurri troppo lontani dai vertici : Ci siamo sciolti come neve al sole, siamo crollati sul più bello, quando bisogna seriamente ruggire per volare in alto. L’Italia si è fermata di fronte ai primi veri ostacoli che si è trovata sul proprio cammino ai Mondiali 2018 di Volley maschile: Serbia e Polonia ci hanno inflitto due pesantissime Lezioni, ci hanno surclassato in ogni fondamentale, ci hanno annichilito con un gioco nettamente superiore rispetto al nostro, ci hanno ...

Mondiali Volley 2018 – L’Italia è out : la tangibile disperazione di Zaytsev [GALLERY] : Ivan Zaytsev si dispera dopo la fine del sogno mondiale sfumato al primo set contro la Polonia, l’azzurro è devastato! Il primo set contro la Polonia ha spezzato i sogni iridati dell’Italia di Blengini. Ai Mondiali di pallavolo 2018 la formazione azzurra avrebbe dovuto vincere per 3-0 sui polacchi per ambire alla qualificazione alle semifinali del torneo. Già alla conclusione del primo parziale di gioco, però, le sorti ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia eliminata - azzurri surclassati dalla Polonia nel primo set. Addio sogni di rimonta : L’Italia è matematicamente eliminata dai Mondiali 2018 di Volley maschile. Non c’è stata nessuna rimonta al Pala Alpitour di Torino, la nostra Nazionale doveva battere la Polonia per 3-0 con almeno 15 punti di scarto complessivi ma il sogno si è spento subito al termine del primo set: i Campioni del Mondo si sono imposti per 25-14 e hanno così matematicamente estromesso gli azzurri dalla rassegna iridata, staccando il pass per le ...

