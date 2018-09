Volley | all’Italia contro la Polonia serve l’impresa

vanityfair

: #VolleyMondiali18, #PoloniaSerbia 3-0: all'#Italia serve un miracolo - Sport_Mediaset : #VolleyMondiali18, #PoloniaSerbia 3-0: all'#Italia serve un miracolo - KoalaKoalin46 : RT @repubblica: Volley, Mondiali: la Polonia batte la Serbia, all'Italia stasera serve un miracolo [news aggiornata alle 07:28] https://t.c… - gelanona : Siamo già fuori Mondiali di volley, la Polonia stende la Serbia 3-0. All’Italia adesso serve la partita perfetta… -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Filippo LanzaOsmany JuantorenaIvan ZaytsevSimone AnzaniMassimo ColaciDaniele MazzoneSimone GiannelliA caccia di un autentico miracolo sportivo. A Torino, nell’ultima giornata del terzo turno dei Mondiali di, l’Italia sfida ladetentrice del titolo, consapevole di dover fare un’impresa titanica se vuole raggiungere le Final Four. Per approdare in semifinale, infatti, gli azzurri non solo devono battere in tre set i biancorossi, ma inoltre non devono fargli fare più di 60 punti. Vale a dire che ai ragazzi di Blengini, come minimo, un triplo 25-20 per poter festeggiare il passaggio del turno. LEGGI ANCHE, bellezze Mondiali: ora si fa sul serio Un risultato difficile da pronosticare, anche se l’Italia vista nelle prime 8 uscite iridate aveva fatto ben sperare: 7 trionfi e una sconfitta che valeva come una vittoria, trascinando la Russia al tie-break e ...