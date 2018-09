Victoria II | Trama e ordito e I peccati del padre | anticipazioni puntata 30 settembre

tvzap.kataweb

(Di venerdì 28 settembre 2018) Dopo essere andata in onda su laF, è finalmente giunta anche in chiaro su Canale 5 la seconda stagione die domenica 30viene trasmessa la seconda, composta dai due episodie Idel. L’assioma di base ormai lo conoscono tutti: si tratta di un dramma in costume le cui sceneggiatura esono basate sui diari personali della leggendaria regina inglese. Nelle nuove puntate l’attrice protagonista Jenna Coleman è affiancata da nuovi ingressi nel cast, fra cui Diana Rigg, la Regina di Spine in Game of Thrones. La serie kolossal di Itv, di cui è già in lavorazione la terza stagione, vain onda da domenica 23alle ore 21.25.II, la seconda stagione:trame domenica 30La crisi e il malcontento stanno crescendo nel paese e, dopo aver ascoltato le rimostranze di un ...