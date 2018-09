Vela | Audi sailing league | guida Gaeta

Audi sVela il suo primo suv elettrico : Audi e-tronAudi e-tronAudi e-tronAudi e-tronIl viaggio di Audi nel mondo dell’elettrico è iniziato. La casa dei quattro anelli ha infatti presentato in anteprima mondiale la Audi e-tron, un suv sportivo per soddisfare ogni esigenza di mobilità, nonché sua prima vettura completamente elettrica. Un debutto che anticipa un obiettivo ambizioso: quello di proporre, entro il 2025, 12 modelli completamente elettrici nei principali mercati ...

Audi e-tron - sVelato il Suv elettrico da 400 Cv e 400 km di autonomia : Se pochi giorni fa Mercedes ha tolto i veli alla EQC , primo Suv elettrico del marchio, ora Audi risponde con la sua e-tron, sempre in formato Sport Utility, sempre a zero emissioni. Sul mercato ...

Audi e-Tron - sVelati a S.Francisco il suv a batteria e la strategia “elettrica” degli Anelli : Nella sfrenata corsa all’elettrico, non poteva farsi attendere ancora la risposta di Audi a Bmw e Mercedes, che hanno presentato e annunciato rispettivamente i modelli Vision iNEXT e EQC. La casa dei Quattro Anelli schiera dunque e-Tron, fresca di debutto a San Francisco, una location di certo più convenzionale rispetto a un Boeing 777F targato Lufthansa, come invece aveva scelto Bmw. “Audi e-Tron segna un capitolo fondamentale nella ...

Claudio e Ginevra : lui sVela quante volte fanno l’amore e manda un messaggio a Georgette : Uomini e Donne, Claudio e Ginevra: le dichiarazioni di lui che parla anche di Georgette Polizzi di Temptation Island Anche l’ex tronista di Uomini e Donne Claudio D’Angelo si è sottoposto al gioco delle domande su Instagram. Il giovane ha risposto alle numerose curiosità sulla sua relazione con Ginevra Pisani che, dopo un momento di […] L'articolo Claudio e Ginevra: lui svela quante volte fanno l’amore e manda un ...

Claudia Gerini a Vieni da me parla dell’ex Andrea Preti e riVela : “Sono uscita con Clooney” : La storia di Claudia Gerini e George Clooney: la rivelazione a Vieni da me di Caterina Balivo Ospite della prima puntata di Vieni da me, il nuovo programma di Caterina Balivo, Claudia Gerini ha parlato della sua vita sentimentale. L’attrice ha speso qualche parola sull’ultimo ex fidanzato, Andrea Preti, e ha fatto una rivelazione inaspettata […] L'articolo Claudia Gerini a Vieni da me parla dell’ex Andrea Preti e rivela: ...

SVelato il nuovo singolo di Laura Pausini da Fatti sentire : audio e testo del successore di E.Sta.A.Te : Il nuovo singolo di Laura Pausini è ufficiale. A pochi giorni dal ritorno sui palchi italiani con il primo concerto al Mediolanum Forum di Assago in programma per l'8 settembre, l'artista di Solarolo è già in grado di fornirci il titolo del prossimo brano da Fatti sentire che entrerà in rotazione radiofonica dal 7 settembre. La canzone scelta è La soluzione, come già aveva lasciato intendere nel corso di alcune indiscrezioni comparse in ...

Qualcomm sVela il nuovo codec audio aptX Adaptive per dispositivi wireless : Qualcomm approfitta del palcoscenico offerto da IFA 2018 a Berlino per presentare aptX Adaptive, una rivoluzionaria tecnologia codec audio che combina robustezza, qualità audio, scalabilità e bassa latenza. L'articolo Qualcomm svela il nuovo codec audio aptX Adaptive per dispositivi wireless proviene da TuttoAndroid.