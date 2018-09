Usa | ok dalla commissione Giustizia alla nomina di Kavanaugh | ora il voto in Senato Ma

Tesla - Musk accUsato di frode dalla Sec - il titolo crolla in Borsa : Tesla accentua le perdite in Borsa, dove nelle contrattazioni after hour arriva a cedere il 10,56%. A pesare è l'azione legale avviata dalla Sec contro l'amministratore delegato Elon Musk per il tweet ...

Tesla - Elon Musk accUsato di frode dalla Sec : 'Dichiarazioni false' - : L'azione, anche se attesa, gela il titolo in Borsa che nelle contrattazioni after hours, perde oltre l'11%,. La vicenda nasce dal tweet del Ceo che annunciava la volontà di privatizzare l'azienda

Musk accUsato di frode dalla Sec - Tesla crolla in Borsa : L'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, è stato accusato di frode dalla Sec, la Consob americana. Lo notizia ha fatto crollare i titoli del gruppo nell'after hour di Borsa, con perdite superiori al 10%. L'accusa riguarda il tweet di Musk dello scorso agosto sulla volontà di procedere al delisting di Tesla, assicurando che i fondi erano disponibili. La Sec, nella denuncia depositata presso un tribunale di New York, sostiene ...

Nintendo è uscita vittoriosa dalla caUsa legale contro l'azienda di noleggio kart MariCar : Nintendo ha fatto sapere oggi di aver vinto la causa legale contro l'azienda giapponese MariCar.Come riporta GearNuke, MariCar si occupa di noleggio kart in varie regioni del Giappone e Nintendo ha deciso di citarla in giudizio con l'accusa di violazione di copyright e di aver danneggiato il brand Mario kart. Nintendo ha ricevuto 10 milioni di Yen e MariCar è stata condannata a non usare più nulla relativo a Mario kart. Dopo la sentenza Nintendo ...

Calcio : l'Uefa adotta il Var - sarà Usato dalla prossima Champions : La Var arriverà in Champions League a partire dalla prossima stagione: il Comitato Esecutivo dell'Uefa ha deciso di introdurre la Video assistant referees nel massimo torneo continentale dal 2019/20, a cominciare dalla fase di spareggio della competizione ad asgosto. Come ha reso noto il sito dell'Uefa, la Var verrà utilizzata anche ...

Il giallo di Brenda - scomparsa dalla casa del compagno : “Mi accUsava di avere un’altra” : Brenda, mamma di 52 anni, è scomparsa da Castelnuovo del Garda lo scorso 18 luglio, lasciando a casa i suoi effetti personali, la carta di credito e il cellulare. Il compagno: "Vivevamo da separati in casa, lei mi accusava di avere un'altra". La figlia teme il peggio: "Sono passati due mesi, sento che non si farà viva".Continua a leggere

Baldini si dimette dalla Roma a caUsa del libro di Totti : Roma, 26 set., askanews, - Franco Baldini si è dimesso dal Comitato Esecutivo della Roma. La motivazione sarebbe da attribuire alle parole di Francesco Totti il cui libro uscirà domani. All'interno ...

Decreto Genova - ultima bozza : Autostrade esclUsa dalla ricostruzione : Mentre il gip Angela Nutini, al termine dell’udienza dell’incidente probatorio, affida 60 giorni di tempo ai tre periti del giudice per le indagini preliminari Giampaolo Rosati (Milano), Massimo Losa (Pisa) e Bernhard Elsener (Zurigo) per le operazioni di sopralluogo, repertazione e catalogazione dei resti dei monconi del ponte Morandi, si attende ancora il Decreto Genova. A 10 giorni dalla sua prima presentazione nella Conferenza ...

Usa - indice Fed Dallas in netto peggioramento : In netto peggioramento l'attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas nel mese di settembre, secondo i dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey. L' indice ...

Dazi Usa - Volvo e Jaguar Land Rover le più colpite dalla guerra commerciale : La possibile guerra commerciale tra Stati uniti e Unione europea mette a rischio il comparto automobilistico del Vecchio continente con la Volvo e la Jaguar Land Rover costrette ad affrontare i maggiori problemi. questa l'opinione manifestata dagli analisti di Standard & Poor's dopo le ultime minacce del presidente statunitense Donald Trump sull'imposizione di Dazi del 25% sulle auto europee.A rischio chi non produce in Usa. Secondo ...

Usa - in vigore nuovi dazi su 200 miliardi di import dalla Cina : Sono entrati in vigore i nuovi dazi voluti dall'amministrazione Trump nei confronti delle importazioni negli Stati Uniti di prodotti dalla Cina. Le ulteriori misure punitive riguardano 200 miliardi di ...

FORNERO - LA SIGNORA LACRIME E SANGUE : "NOI TECNICI VIGLIACCAMENTE UsaTI DALLA POLITICA" - : A poposito, invece, di Paolo Savona come possibile ministro dell'Economia, FORNERO dice che "e' stato indubbiamente un economista di valore, anche abbastanza eclettico, non conformista. Ha un ...

Beyoncé accUsata di molestie dalla ex batterista Kimberly Thompson : “Pratica stregoneria - ha ucciso il mio gatto” : Ha dell'incredibile la vicenda di Beyoncé accusata di molestie da parte della sua ex batterista, dal momento che nessuna delle accuse sembra rientrare nel campo degli accadimenti credibili, con temi come la stregoneria e gli incantesimi a scopo sessuale. Le singolari accuse sono riportate sulle pagine di Page Six e The Blast, nonché di molti altri giornali che hanno riportato la notizia secondo la quale Queen Bey sarebbe stata accusati di ...