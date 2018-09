USA | ad agosto salgono consumi e redditi delle famiglie americane

USA - sopra le attese l'indice CFNAI di agosto : Migliore delle attese l' attività economica nel Distretto Fed di Chicago nel mese di agosto. l'indice Fed Chicago sull'attività nazionale, CFNAI , si è portato a 0,18 punti , come nel mese precedente, ...

USA - manifattura e terziario a due velocità in agosto : L' attività manifatturiera degli Stati Uniti dovrebbe aver accelerato ad agosto. La stima flash sull'indice PMI elaborato da Markit indica infatti un livello di 55,6 punti rispetto ai 54,7 del mese ...

USA - leading indicator agosto sotto stime : Il leading indicator "suggerisce che l'economia continuerà a crescere nella seconda metà del 2018" - ha commentato Ataman Ozyildirim, economista del Conference Board. La componente che riguarda la ...

USA - ferma la vendita di case esistenti in agosto : Teleborsa, - Variazione nulla per le vendite di case esistenti negli Stati Uniti. Ad agosto, il dato, comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari, NAR,, non ha mostrato alcuna ...

USA - ferma la vendita di case esistenti in agosto : Variazione nulla per le vendite di case esistenti negli Stati Uniti. Ad agosto, il dato, comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari, NAR,, non ha mostrato alcuna variazione ...

USA - produzione industriale in aumento ad agosto : Teleborsa, - Si conferma in forza la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di agosto. Il dato ha registrato una crescita dello 0,4% come il mese precedente, dato rivisto da +0,1%,, ...

USA : prezzi all’importazione -0 - 6% in agosto - sotto attese : Milano, 14 set. (AdnKronos) – In calo dello 0,6% l’indice del prezzo alle importazioni negli Stati Uniti nel mese di agosto. Lo rende noto il dipartimento del Commercio. Il dato si confronta con un calo dello 0,1% di luglio ed è peggiore delle attese con indicavano un calo dello 0,2%.L'articolo Usa: prezzi all’importazione -0,6% in agosto, sotto attese sembra essere il primo su CalcioWeb.

USA : vendite al dettaglio +0 - 1% in agosto - sotto attese : Milano, 14 set. (AdnKronos) – In aumento dello 0,1% le vendite al dettaglio negli Stati Uniti nel mese di agosto. Lo rende noto il dipartimento del Commercio americano. Il dato si confronta con +0,7% della precedente rilevazione ed è sotto le attese degli analisti che indicavano +0,4%.L'articolo Usa: vendite al dettaglio +0,1% in agosto, sotto attese sembra essere il primo su CalcioWeb.

USA : produzione industriale +0 - 4% in agosto - oltre attese : Milano, 14 set. (AdnKronos) – In crescita nel mese di agosto la produzione industriale americana. Secondo quanto ha reso noto la Federal Reserve, si tratta di un incremento dello 0,4%. Il dato è in linea con la crescita di luglio ed è anche superiore alle attese che indicavano +0,3%. L'articolo Usa: produzione industriale +0,4% in agosto, oltre attese sembra essere il primo su CalcioWeb.

USA : prezzi all’esportazione -0 - 1% in agosto - peggio di attese : Milano, 14 set. (AdnKronos) – In calo dello 0,1% l’indice dei prezzi alle esportazioni nel mese di agosto negli Stati Uniti. Lo rende noto il dipartimento del Commercio. Si tratta di un dato peggiore delle attese degli analisti che indicavano un rialzo dello 0,1%. In luglio si era verificato un calo dello 0,5%.L'articolo Usa: prezzi all’esportazione -0,1% in agosto, peggio di attese sembra essere il primo su CalcioWeb.

USA - produzione industriale in aumento ad agosto : Si conferma in forza la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di agosto. Il dato ha registrato una crescita dello 0,4% come il mese precedente, dato rivisto da +0,1%,, risultando al di ...

USA - inflazione agosto cresce sotto attese : cresce lievemente l'inflazione negli Stati Uniti nel mese di agosto. Secondo il Bureau of Labour Statistics , BLS, americano, i prezzi al consumo hanno registrato una crescita mensile dello 0,2%. ...

Cina - nuovo record surlpus commerciale con USA : +31miliardi agosto : nuovo record per il surplus commerciale della Cina verso gli Stati Uniti ad agosto che fa registrare +31 miliardi di dollari. Una crescita del 18.7% nonostante i dazi del 25% imposti dal presidente ...

I dazi USA non frenano l'export cinese - nuovo record ad agosto : I dazi di Trump non frenano il surplus commerciale della Cina verso gli Stati Uniti che, anzi, ha segnato ad agosto un nuovo livello record: +31 miliardi di dollari, in crescita del 18,7%. Nello ...