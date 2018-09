Uragano Mediterraneo sul Mar Jonio | primi danni in Grecia | forti raffiche di vento ad

Allerta Meteo per l’Uragano Mediterraneo “Zorbas” : traiettoria shock per la Grecia - rischio catastrofe nel weekend : Allerta Meteo – L’evoluzione dell’Uragano Mediterraneo “Zorbas” posizionato oggi sul mar Jonio, vicino all’Italia, ma diretto nel weekend verso la Grecia, ha assunto nelle ultime previsioni una traiettoria terribile proprio per la penisola ellenica, e in modo particolare per Peloponneso, Attica e isole Cicladi. La tempesta, infatti, si abbatterà direttamente sulla Grecia con venti impetuosi e piogge ...

Allerta Meteo - allarme Uragano Mediterraneo : rischio alluvioni e disastri in Grecia : E “ MEDICANE”, ossia URAGANO Mediterraneo…! Un sistema tempestoso come quello oramai in atto sul Mediterraneo centro meridionale e in approfondimento verso lo Jonio meridionale, non è certo raro sul nostro bacino, ma quando accade desta certamente impressione. Nella storia Meteo relativamente più recente, ultimi 30/40 anni, se ne sono formati una trentina circa. Tuttavia non sempre il potenziale è stato particolarmente devastante, spesso ...

Arriva Medicane - il primo Uragano della storia del Mediterraneo : trema l'Italia : Potrebbe essere la più grande tempesta del Mediterraneo da quando si raccolgono dati nonché il primo uragano di categoria 1 o 2 della zona: il ciclone Medicane sta per colpire i Paesi dell'area mediterranea e anche l'Italia trema. Mareggiate, burrasche e precipitazioni di entità eccezionale potranno interessare da venerdì 28 settembre la Sicilia e la Calabria ioniche e il basso Adriatico.Il nome "Medicane" è ...

Meteo : Uragano nel Mediterraneo confermato. Il Medicane si chiamera' Zorbas - obiettivo Grecia : Week-end tropicale nel Mediterraneo. In arrivo il Medicane Zorbas, almeno di categoria 1. Ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita in questo articolo ieri pomeriggio e ormai possiamo...

