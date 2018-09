Uomini e Donne | Trono Classico | Puntata 28 settembre 2018 ...

Uomini e Donne - trono classico : Lorenzo si commuove parlando del suo passato | Video : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. La redazione, nonostante la puntata di ieri pomeriggio fosse finita, ha deciso di mandare in onda nuovamente il trono dei ragazzi, come avviene di consueto nel fine settimana. La puntata odierna è stata molto commovente per il racconto di Lorenzo Riccardi: il tronista ha parlato della sua adolescenza difficile, nella quale ha dovuto abbandonare la scuola per ...

Uomini e donne Sara Affi Fella ha finto un malore : Ancora mistero attorno a Sara Affi Fella l’ex tronista di “Uomini e donne” che avrebbe ammesso di essere stata ancora fidanzata durante il programma. Nicola Panico avrebbe deciso di parlare in un’intervista in esclusiva a “Witty tv”. E le sue parole stanno facendo il giro del web. Il calciatore avrebbe rivelato che i genitori di Sara sarebbero stati al corrente di tutto. «Per evitare che io venissi in televisione a raccontare la ...

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono lasciati?/ Uomini e Donne - lei : "Game over - doveva andare così" : Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono definitivamente lasciati? Gli indizi delle ultime ore sembrano confermare la fine del matrimonio della coppia di Uomini e Donne(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 14:21:00 GMT)

Ricerca : 87% donne e 67% Uomini over 45 non riposa bene : Roma, 28 set., askanews, - Dormire bene è fondamentale, per tutti. Ma solo per un italiano su 10 è facile. Prendendo in esame soggetti tra i 45 e i 65 anni è emerso che: l'87% delle donne e il 67% ...

Uomini e Donne - chi è Greta Melileo : la corteggiatrice di Lorenzo : Greta Melilelo, corteggiatrice di Uomini e Donne: ecco chi è la ragazza che ha colpito Lorenzo Riccardi Greta Melileo, 26 anni di Lecce, è una delle corteggiatrice di questa stagione del Trono Classico di Uomini e Donne. La giovanissima ragazza è uscita in esterna con Lorenzo Riccardi e da subito ha fatto breccia nel cuore […] L'articolo Uomini e Donne, chi è Greta Melileo: la corteggiatrice di Lorenzo proviene da Gossip e Tv.

Chi è Giovanni Cuocci? Il bel farmacista pugliese corteggiatore di Mara Fasone a Uomini e Donne [GALLERY] : Chi è Giovanni Cuocci? Il corteggiatore di Uomini e Donne che ha stregato la tronista Mara Prosegue con successo il trono classico di Uomini e Donne. Tra nuove conoscenze e rumorose liti, i tronisti continuano il loro percorso, tra esterne ed eliminazioni. Tra le mille polemiche, Mara Fasone continua a conoscere i suoi corteggiatori, che cercano di fare colpo su di lei. Sembra esserci riuscito Giovanni, il farmacista pugliese, che nella ...

Uomini e Donne anticipazioni : TERESA e MARA - rapporti tesi! : Nelle poche puntate del trono classico di Uomini e Donne già andate in onda, i telespettatori hanno potuto assistere alla nascita di un rapporto conflittuale tra le due troniste MARA Fasone e TERESA Langella. Quest’ultima si è scagliata, in particolar modo, contro la collega di trono… TERESA, conosciuta dal pubblico per essere stata una tentatrice di Temptation Island 2018, ha più volte sottolineato quanto MARA fosse ...

Uomini e Donne : Federico Rubini parla di Mara Fasone e Teresa Langella : Mara Fasone e Teresa Langella: le troniste di UeD commentate da Rubini Federico Rubini, divenuto popolare grazie alla partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso a Uomini e Donne, nel ruolo di corteggiatore sia di Teresa Langella che di Mara Fasone. Nel nuovo magazine dedicato al programma, l’ex tentatore si è prima di tutto descritto: il ragazzo ha 26 anni ed è laureato in ...