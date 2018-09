Uomini e Donne | Trono Classico | Puntata 28 settembre 2018 | In diretta

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono lasciati?/ Uomini e Donne - lei : "Game over - doveva andare così" : Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono definitivamente lasciati? Gli indizi delle ultime ore sembrano confermare la fine del matrimonio della coppia di Uomini e Donne(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 14:21:00 GMT)

Ricerca : 87% donne e 67% Uomini over 45 non riposa bene : Roma, 28 set., askanews, - Dormire bene è fondamentale, per tutti. Ma solo per un italiano su 10 è facile. Prendendo in esame soggetti tra i 45 e i 65 anni è emerso che: l'87% delle donne e il 67% ...

"SARA AFFI FELLA MI BUTTAVA M..A ADDOSSO PER COPRIRE LA SUA"/ Uomini e Donne : "quando ti guardi..." : Periodo nero per Sara AFFI FELLA: smascherata dall'ex Nicola Panico, lasciata da Vittorio Parigini e abbandonata dai brand e dall'amica Valeria Bigella.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 13:20:00 GMT)

Uomini e Donne - chi è Greta Melileo : la corteggiatrice di Lorenzo : Greta Melilelo, corteggiatrice di Uomini e Donne: ecco chi è la ragazza che ha colpito Lorenzo Riccardi Greta Melileo, 26 anni di Lecce, è una delle corteggiatrice di questa stagione del Trono Classico di Uomini e Donne. La giovanissima ragazza è uscita in esterna con Lorenzo Riccardi e da subito ha fatto breccia nel cuore […] L'articolo Uomini e Donne, chi è Greta Melileo: la corteggiatrice di Lorenzo proviene da Gossip e Tv.

Chi è Giovanni Cuocci? Il bel farmacista pugliese corteggiatore di Mara Fasone a Uomini e Donne [GALLERY] : Chi è Giovanni Cuocci? Il corteggiatore di Uomini e Donne che ha stregato la tronista Mara Prosegue con successo il trono classico di Uomini e Donne. Tra nuove conoscenze e rumorose liti, i tronisti continuano il loro percorso, tra esterne ed eliminazioni. Tra le mille polemiche, Mara Fasone continua a conoscere i suoi corteggiatori, che cercano di fare colpo su di lei. Sembra esserci riuscito Giovanni, il farmacista pugliese, che nella ...

"Sara Affi Fella mi buttava M..a addosso per coprire la sua"/ Uomini e Donne : Niccolò Ferrari contro di lei : Periodo nero per Sara Affi Fella: smascherata dall'ex Nicola Panico, lasciata da Vittorio Parigini e abbandonata dai brand e dall'amica Valeria Bigella.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 12:34:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : TERESA e MARA - rapporti tesi! : Nelle poche puntate del trono classico di Uomini e Donne già andate in onda, i telespettatori hanno potuto assistere alla nascita di un rapporto conflittuale tra le due troniste MARA Fasone e TERESA Langella. Quest’ultima si è scagliata, in particolar modo, contro la collega di trono… TERESA, conosciuta dal pubblico per essere stata una tentatrice di Temptation Island 2018, ha più volte sottolineato quanto MARA fosse ...

Uomini e Donne/ "Teresa Langella è battagliera - Mara Fasone un'insicura" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Teresa Langella e Federico Rubino sempre più vicini: sarà lui la scelta? Il web ne è quasi certo...(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 12:02:00 GMT)

Uomini e Donne : Federico Rubini parla di Mara Fasone e Teresa Langella : Mara Fasone e Teresa Langella: le troniste di UeD commentate da Rubini Federico Rubini, divenuto popolare grazie alla partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso a Uomini e Donne, nel ruolo di corteggiatore sia di Teresa Langella che di Mara Fasone. Nel nuovo magazine dedicato al programma, l’ex tentatore si è prima di tutto descritto: il ragazzo ha 26 anni ed è laureato in ...

Uomini e Donne Oggi : un Lorenzo diverso dal solito - sorpresa : Oggi Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi e Greta, l’esterna più bella Dopo la lunghissima lite tra Teresa e Mara, Oggi va in onda una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Maria De Filippi decide di proseguire e fa vedere l’esterna di Lorenzo con Greta. I due sono già usciti e sembrano trovarsi […] L'articolo Uomini e Donne Oggi: un Lorenzo diverso dal solito, sorpresa proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne – Le bugie costano ‘caro’ a Sara Affi Fella : sfumati i contratti con gli sponsor - ecco quanti soldi perderà : Gli sponsor interrompono ogni rapporto commerciale con Sara Affi Fella dopo lo scandalo che l’ha vista coinvolta a ‘Uomini e Donne’: i contratti vanno in fumo e l’ex tronista perde migliaia di euro! L’inganno architettato da Sara Affi Fella ai danni della produzione e del pubblico di ‘Uomini e Donne‘ costerà all’ex tronista molto più caro di quanto potesse immaginare. Le rivelazioni ...

"SARA AFFI FELLA MI BUTTAVA M…A ADDOSSO PER COPRIRE LA SUA"/ Uomini e Donne : Valeria Bigella e Nicola alleati : Periodo nero per Sara AFFI FELLA: smascherata dall'ex Nicola Panico, lasciata da Vittorio Parigini e abbandonata dai brand e dall'amica Valeria Bigella.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:27:00 GMT)

Teresanna Pugliese - l’ex tronista di Uomini e donne si è sposata in diretta a Pomeriggio Cinque : Teresanna Pugliese, la ex tronista di Uomini e donne, si è sposata con Giovanni Gentile il 27 settembre. I due avevano annunciato da Barbara D’Urso che avrebbero fatto il grande passo proprio in quella data, e come promesso dalla conduttrice le telecamere di Pomeriggio Cinque erano presenti all’evento: “Siamo appena all’inizio, la cosa bella è che ci sono tutte le persone che volevo ci fossero” ha commentato ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella in un pozzo senza fondo. L'ex fidanzato la sputtana : 'Incappucciata per...' : Lo 'scandalo' Sara Affi Fella somiglia sempre più a un pozzo senza fondo. L'ex tronista di Uomini e donne ha finto di essere single per partecipare al programma-cult di Canale 5, sfruttando poi il suo ...