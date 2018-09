Uomini e Donne Oggi | un Lorenzo diverso dal solito | sorpresa

Uomini e Donne – Le bugie costano ‘caro’ a Sara Affi Fella : sfumati i contratti con gli sponsor - ecco quanti soldi perderà : Gli sponsor interrompono ogni rapporto commerciale con Sara Affi Fella dopo lo scandalo che l’ha vista coinvolta a ‘Uomini e Donne’: i contratti vanno in fumo e l’ex tronista perde migliaia di euro! L’inganno architettato da Sara Affi Fella ai danni della produzione e del pubblico di ‘Uomini e Donne‘ costerà all’ex tronista molto più caro di quanto potesse immaginare. Le rivelazioni ...

Teresanna Pugliese - l’ex tronista di Uomini e donne si è sposata in diretta a Pomeriggio Cinque : Teresanna Pugliese, la ex tronista di Uomini e donne, si è sposata con Giovanni Gentile il 27 settembre. I due avevano annunciato da Barbara D’Urso che avrebbero fatto il grande passo proprio in quella data, e come promesso dalla conduttrice le telecamere di Pomeriggio Cinque erano presenti all’evento: “Siamo appena all’inizio, la cosa bella è che ci sono tutte le persone che volevo ci fossero” ha commentato ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella in un pozzo senza fondo. L'ex fidanzato la sputtana : 'Incappucciata per...' : Lo 'scandalo' Sara Affi Fella somiglia sempre più a un pozzo senza fondo. L'ex tronista di Uomini e donne ha finto di essere single per partecipare al programma-cult di Canale 5, sfruttando poi il suo ...

Uomini e Donne – Chi è Federico Rubini? Da tentatore a corteggiatore : il ‘pupillo’ di Teresa si fa notare dopo Temptation Island [GALLERY] : Federico Rubini è uno dei corteggiatori di Teresa Langella, la bella napoletana a ‘Uomini e Donne’ è tronista di questa movimentata stagione del programma Teresa Langella e Mara Fasone sono le due troniste di questa nuova stagione di ‘Uomini e Donne‘. Le due bellissime ragazze sono tanto diverse tra di loro e per questo si sono spesso scontrate nelle prime puntate andate in onda a settembre. Oltre ai loro dissidi, ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella e il retroscena su Maria De Filippi : 'Molto irritata' : Lo scandalo Sara Affi Fella cambia la storia di Uomini e donne . La clamorosa 'truffa' della single per finta, svelata anche in studio dall'ex fidanzato della tronista della scorsa stagione, Nicola ...

“Ecco quanti soldi ha perso Sara”. Ah : la truffa a Uomini e Donne le è costata cara… : “Ho subito molte pressioni da parte sua e della sua famiglia per non parlare, mi hanno fatto sentire in colpa. Ora voglio difendermi, mi hanno rovinato la vita. Mi sono fidato, lei mi diceva che era tutto finto, compresi i baci. Dopo che sono uscite le foto (con Parigini ndr) mi è però venuto il dubbio che mi avesse tradito anche a Uomini e Donne. E per evitare che io venissi in televisione a raccontare la verità avrebbero inscenato ...

"Sara Affi Fella mi buttava m…a addosso per coprire la sua"/ Uomini e Donne : lo sfogo di Valeria Bigella : Periodo nero per Sara Affi Fella: smascherata dall'ex Nicola Panico, lasciata da Vittorio Parigini e abbandonata dai brand e dall'amica Valeria Bigella.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 09:10:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e donne oggi : l'addio di Lorenzo e Marco che lasciano il programma : L'appuntamento con Uomini e donne ritorna in onda oggi pomeriggio, con la messa in onda della puntata finale di questa settimana. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che verrà trasmessa la seconda parte della registrazione di questa settimana del trono classico, durante la quale ci saranno un bel po' di colpi di scena e anche quello che potrebbe essere definito lo 'sterminio' di corteggiatori da parte dei tronisti in carica. Spoiler Uomini e ...

Uomini e donne - Gianni Sperti si scaglia contro Giorgio Manetti : 'E' stato orribile' : La nuova edizione di Uomini e donne trono over è partita con un addio importante: quello di Giorgio Manetti. Dopo svariati anni all'interno dello studio della trasmissione di Canale 5, ecco che Giorgio ha scelto di interrompere la sua collaborazione con il dating show di Maria De Filippi e ha cambiato pagina. Durante la prima puntata del trono over di quest'anno è stato svelato che uno dei motivi di questo addio ha a fare anche con Gianni Sperti ...

